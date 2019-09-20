医学指导/广州医科大学附属第二医院番禺院区副主任中医师郑艳华

秋季天气干燥，不少人发现自己的头发更容易掉。特别是留长头发的女性，每次洗头、梳头，看着一根根留不住的“烦恼丝”纷纷脱落，头发变得稀疏，更加发愁。对此，广州医科大学附属第二医院番禺院区副主任中医师郑艳华解释称，秋冬气候干燥，确实相对更容易掉头发。特别是气血亏虚的产妇，还有长期处于紧张状态、步入中年睡眠不好的人群也掉发较多。

有什么办法能留住一头青丝吗？有人频频換洗发水，但似乎效果也不明显，还有什么招吗？

文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡

正常生理性掉发不必太担心

很多女性都向往有一头浓密柔顺的秀发，太过稀疏的头发会让人发愁。同样，男性如果发际线节节后退甚至正值壮年头上已经出现了“地中海”，也令人担忧。

郑艳华指出，跟病变引起或受药物（如化疗药）影响出现的不正常脱发相比，有些掉发属于生理现象，其实不必太过担心，比如：

1.秋冬季相对更易掉发

郑艳华从中医的角度解释说，“人秉天地之气而生”，《黄帝内经》指出：“肺者，气之本……其华在发……通于秋气。肾者……封藏之本，精之处也，其华在发……通于冬气。”自然界的变化与人息息相关。秋冬气候干燥，在这样的季节里，人也相对更易掉头发。

一般认为，正常人约有10万根头发，每天掉落的头发在100根以内均属生理性掉发，不必紧张。因为头发生长是一个循环反复、周期性的过程，每根头发生长一段时间后都会进入退行期，继而毛根萎缩，进入休止期，引起掉发。

2.产后掉发也无须太紧张

郑艳华指出，产后掉发也是一种生理现象，她从中医的角度分析说，须发的生长与血气的旺盛与亏虚有关。一般认为产后由于产前母体气血亏耗，产后需产乳及喂养婴儿，容易导致母体的气血亏虚，血不能上至巅顶濡养毛根，毛根干涸，致发虚脱落。而断哺之后，多注意调理，血气足了，发量也会逐渐增多。一般在产后3~7个月左右出现，6～9个月会自行好转，最长不超过1年，一般可以自愈，所以无须过分紧张及特别治疗。

这种现象同样可能出现在那些大病初愈的人身上，这类人大病过后体内血气亏虚，也可能出现发量减少，等到身体状况逐渐好转，头发又会重新长出。

3.中年发量减少，可干预不必担心

随着年龄的增长，头发也会有所改变。郑艳华引用《黄帝内经·素问·上古天真论》中所载：“女子七岁，肾气盛，齿更发长……四七筋骨坚，发长极，身体盛壮。五七阳明脉始衰，面始焦，发始堕。……丈夫八岁，肾气实，发长齿更。……五八肾气衰，发堕齿槁。六八阳气衰于上……八八天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极，则齿发去。”这个论述阐明了头发和牙齿与肾气的盛衰以及年龄的增长也息息相关。

她认为，女性35岁左右，男性40岁左右，头发开始有所减少，只要不是太过，也是符合正常生理规律的表现，无须过度紧张。

不过，她提醒说，不良的情绪对掉发也有不良的影响。中医认为，“肾藏精，其华在发。肝藏血，发为血之余”，如果肝肾亏虚，精血不足，毛发失养，更容易掉发。所以，要避免长期处于紧张的状态，以免影响睡眠，导致肝肾气血亏虚，或加重掉发。

一招自测 帮你判断掉发程度

如何判断你掉发达到哪种程度？是否存在严重的脱发问题？郑艳华介绍了下面的自测办法，感兴趣的朋友可以自己测一测——

拉发试验

用拇指、食指和中指，从头发根部轻轻捏住一缕头发（约40~60根），顺着头发向外轻拉。如果只有1～2根头发脱落，不用太担心；如果一次能捋掉3根及以上，则要小心可能存在脱发问题；如果一次捋掉超过5根，说明有严重的脱发问题。

她提醒,刚洗头之后做拉发试验不准确，请至少在洗头后1天做，3天不洗头再做更有参考价值。如果脱发明显，最好去医院找医生咨询及早治疗。

五点建议 缓解掉发

对于生理性的掉发，郑艳华建议，日常做好以下几点可在一定程度上有助减少掉发——

1.休息充足。

中医认为，失眠、焦虑紧张、过度疲劳不利于气血的生成，均可导致脱发。因此，日常注意休息，保证充足睡眠，放松心情，并适当进行体育活动，均有助于头发生长。

2.少食煎炸油腻的食物。

日常饮食嗜肥腻、煎炸、辛辣刺激的食物，容易导致脾胃湿热，致使头面油腻而脱发。而均衡的营养有助于生发，可适当补充杏仁、贝类、牛排、豆类、鸡蛋、奶制品、柑橘等。

3.减少紫外线的照射，减少烫发和染发，游泳时最好戴游泳帽，避免池水直接伤发。

4.适度洗发，次数不宜过多，每周2~3次为宜。

洗发时水温不要太热，最好38℃左右，以舒适为主，太热容易损失毛小皮。洗完头后，最好用吹风机，温度调成中档，按照从发根到发梢的顺序吹干，吹干发根是关键。

5.重视梳头，避免过度牵拉压迫头皮。

留长发的女性在洗头发前可先梳理头发，梳顺了头发可避免洗发时头发打结伤发。

三招“自救” 固发生发

固发、生发，郑艳华从中医的角度支招，不妨试试食疗加外洗法。

1.黑豆莲藕鸡汤——补肾固发

材料：黑豆75克，莲藕250克，老母鸡半只，红枣4颗，生姜5克，精盐适量。

做法：将黑豆放入铁锅中干炒至豆衣裂开，再用清水洗净，晾干备用；老母鸡宰杀去毛及内脏和鸡油，洗净备用；莲藕、红枣、生姜分别洗净、莲藕切成块，红枣去核，生姜刮皮切片，备用；取汤锅加清水适量，用旺火煮沸，加入黑豆、老母鸡、莲藕、红枣和生姜，改用中火继续炖约3个小时，加入精盐适量即可。

2.川芎核桃饮——补血生发

材料：川芎5克，制首乌20克，核桃30克。

做法：川芎、制首乌、核桃洗净，晒干、捣碎，放入锅中煎汤代茶饮。

3.外洗：自制洗发菊花散

据郑艳华介绍，这种洗发散的配方出自《御药院方》，取甘菊花、蔓荆子、干柏叶、川芎、桑根白皮、白芷、细辛、旱莲草各20克，加一升水煎煮20分钟，过滤后用来洗发，有助治头发干燥易脱落。

（广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员许咏怡）