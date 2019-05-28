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黑豆桑寄生茶缓解脱发

宋莉萍

2019年05月28日09:38 来源：人民网-生命时报

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

不知从什么时候开始，年轻人在网上最爱搜索的关键词成了“脱发、防脱”，某购物平台发布的消费数据显示，青年是植发、护发用品的消费主力。中医认为，调理脱发需要分清虚实。虚证的脱发是由于肝肾阴虚、精不上承，或气血不足、血不荣发导致的，就像种田施肥的道理一样。这种类型的脱发通常表现为发质干燥、发色萎黄或白发、无光泽，常伴随头晕、心悸。治疗时需要滋阴养血。

在此，推荐一款黑豆桑寄生茶：取黑豆30克、桑寄生15克、枸杞15克、桂圆肉5~8粒、去核红枣6枚、鸡蛋2~3个、生姜5片、红糖适量；将黑豆、桑寄生、枸杞、桂圆肉、红枣洗净，黑豆热水浸泡30分钟；锅内放入上述食材，加适量清水先煮30分钟，再把鸡蛋、生姜加入，煮约15分钟后，将鸡蛋取出剥壳后再放进去，继续煮15分钟，加红糖调味，饮汤食蛋即可。

方中，黑豆养血乌发，桑寄生养肝血滋肾阴，枸杞子、桂圆肉、红枣养血补肾。除了缓解脱发，还适用于血虚不能濡养肌肤导致的皮肤干燥、瘙痒。

(责编：李轶群、杨迪)


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