潜在致病菌为何"盯上"你？人体内的微生物与出生方式有关

据英国《自然》杂志19日发表的一项医学研究指出，人类体内的微生物，与出生方式有关：剖宫产婴儿的肠道菌群容易发生改变，且较易受到潜在致病菌的定植。这是同类研究中已知规模最大的项目，证实了人类在生命最初几周内，分娩方式才是决定肠道菌群的主要因素。

人类体内的微生物会不断变化，但从婴儿期到成人期的变化过渡，人类尚未能全面理解。新生儿从母体和周围环境中获得各种微生物，并进行肠道菌群定植，这一过程受到破坏，被认为与童年时期及成人后的疾病发展有关。研究人员曾试图理解，有哪些因素会影响婴儿出生后第一个月里（新生儿期）的肠道菌群组成，但一直受到样本量过小和菌群分辨率较差的制约。

此次，英国惠康桑格研究所科学家特雷弗·劳雷及其同事，对医院出生的596名足月婴儿的肠道菌群，进行了详细的全基因组测序，试图明确剖宫产会如何影响新生儿期的肠道菌群组成。这些婴儿中，314名是阴道分娩，282名为剖宫产。

分析显示，剖宫产的分娩方式与母体共生菌传递受到破坏以及耐药致病菌的定植率较高有关，而后者可能来源于环境。研究还发现，约83%的剖宫产婴儿，携带了潜在的致病菌，而这一比例在自然分娩的婴儿中只有49%左右。此外，孕期使用抗生素是造成自然分娩婴儿肠道菌群组成最大差异的原因。

研究团队最后表示，对与人类生命早期肠道菌群紊乱以及携带致病菌的临床后果，这方面研究才刚刚起步，未来还有待进一步探索。

总编辑圈点

科学家已经意识到，人类基因组并不能完全解释疾病与健康的关键问题，因为人体其实是一个包含微生物的“超级生命体”，作为数以亿计微生物的宿主，理解人体与它们的互作，其实就是理解疾病的最佳途径。不过，迄今为止我们对这一庞大菌群尚缺乏认识，因为微生物组会因个体、群体和环境而异，其背后的机制并不能一概而论。只有步步深入地研究这些与人体共生的群体，我们对生命和健康的了解才会迎来真正的变革。