吃太咸油水大 五类吃法最招结石

近年来，查出结石的人越来越多，有关“吃豆腐得结石”的报道也屡见不鲜。体内这些“小石头”真是吃出来的？为此，记者采访了第二军医大学附属长海医院营养科主任医师蔡东联。

数据显示，我国已成为结石发病率最高的国家之一，南方部分地区发病率超过10%。蔡东联介绍，人体形成结石的原因很多，除了生活在炎热地区、运动过少、患某些疾病等因素外，不良饮食习惯也是重要成因之一。总结起来，主要有以下几类易患结石的吃法。

喝水少、水质差最易引发结石。常见的肾结石，就与长时间喝水不足有关。人体70%的成分是水，其代谢、排毒都需大量水分。饮水量太少，会增加血液浓度及肾脏负担，并导致尿液浓缩，易引起结石。建议成人每天喝至少8杯水。蔡东联表示，有些地区的饮用水是硬水，晶体、钙含量较高，会使人体尿钙增高，形成结石。

摄取过多高蛋白质食物。例如经常吃肉太多甚至拿肉当主食的人。蛋白质在体内消化代谢后，会增加尿液酸性，身体为平衡尿液酸碱度，会释放碱性的钙，钙与尿酸便会在泌尿系统中形成结石。成人每天需60~80克蛋白质，经常大吃大喝的人易超标，可多吃果蔬并相应减少肉类摄入。

吃太咸有风险。体内的高盐分从尿液中排出时，也会增加钙排出量，使尿钙升高，易在尿液中与草酸结合形成结石。烹饪时可用蒸煮代替煎炸，菜出锅时再撒盐，少吃咸菜、酱类等高盐食物。

嘌呤高的食物吃太多。如动物内脏、海鲜等。嘌呤的代谢产物是尿酸，尿酸过高，可能形成尿酸结石。吃嘌呤多的食物时最好别喝酒，应多喝些水增加嘌呤代谢、排出。

饮食中油水大。脂肪会阻碍尿酸代谢，导致血液中尿酸浓度增加，当水分摄入不足时，易产生结石。吃了油大的食物更要多喝水才能避免结石。

此外，蔡东联也列举了生活中关于“吃出结石”的几个误区。

误区1：吃菠菜豆腐汤会导致结石。菠菜等青菜含大量草酸，豆腐含钙丰富，人们觉得二者一起吃，会产生常见的草酸钙结石。蔡东联表示，菠菜豆腐在一起，的确会产生草酸钙，但其无法被人体吸收，也不会进入泌尿系统，而是随其他未消化的食物残渣，通过粪便排出体外，不会造成结石。同样的道理，奶茶中的草酸也不会导致结石。

误区2：吃富含钙的食物会导致结石。很多人因害怕得结石，不敢吃豆腐、喝牛奶。蔡东联表示，一般人或结石患者不需刻意回避含钙食物，形成结石的成分要在特定的尿液酸碱度下才会析出。相反，充足的钙会结合肠道中的草酸，形成不易被吸收的草酸钙，从而避免形成结石。建议成人每天喝300毫升牛奶，既能保障当天所需的钙，又不必担心过多钙导致结石。

误区3：吃太多维生素C含量高的食物会导致结石。维生素C在体内代谢后会产生草酸，有人担心吃太多高维生素C含量的食物会增加尿中草酸浓度。研究证实，饮食中吃大量维生素C与草酸钙结石的形成无关。蔡东联表示，除非依靠营养品等大量摄入，否则从饮食中获取的维生素C不足以成为结石病因。

误区4：喝啤酒可预防结石。因啤酒中的酒精和水分有利尿作用，便有了这一说法。研究表明，酒精的利尿作用短期内可帮助排尿，但若喝太多，不断排尿反而让水分流失更快，更易产生结石。▲