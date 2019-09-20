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两臂血压为何会不同

2019年09月20日07:51 来源：人民网-生命时报

　　北京读者张女士问：我今年32岁，患有高血压。测量血压时发现左手臂为140/90毫米汞柱，右手臂为150/90毫米汞柱，为什么两侧手臂血压值不同？

　　中南大学湘雅医院心血管内科副主任医师刘琼解答：正常成年人收缩压为90~140毫米汞柱，舒张压为60~90毫米汞柱，脉压差为30~40毫米汞柱。身体健康者双上肢血压可能不相同，差值可达5~10毫米汞柱；下肢血压则较上肢高20~40毫米汞柱。这是由动脉血管的解剖结构造成的，一般主要工作的手臂血压会高一些，主要用右手工作的人，右手臂测出的血压较高；左撇子则左侧手臂的血压偏高一些。一般首次就诊时，医生会同时测量左右上肢的血压，以后固定测量较高一侧的上肢血压。

　　因脑血管疾病导致的偏瘫患者，应测量健侧上肢血压，因为偏瘫一侧基本不动，上肢血压通常偏低，不应以此作为调整治疗方案的参照标准。疑合并大动脉疾病的患者，除双上肢外还应测量双下肢血压。若下肢血压低于上肢，建议就医做进一步检查。简单来说，患者应测量较高侧的上肢血压和没有疾病一侧的上肢血压。

　　若患者双上肢血压值相差大于10毫米汞柱，一定要引起重视，尽早到医院做相关检查并找到病因。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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