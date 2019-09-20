吸二手烟，睡觉爱打呼

受访专家：中日友好医院戒烟中心主任 肖 丹

很多人认为打呼噜是睡觉香的表现，其实不然。单纯生理性的鼾症不会出现呼吸暂停或缺氧的症状，可以不予治疗。但是，出现缺氧或呼吸暂停症状的病理性鼾症，即“睡眠呼吸暂停综合征”，容易引发其他慢性疾病，严重时甚至会猝死，就必须干预。

鲜少有人知道，打鼾和吸烟的关系不浅，甚至“被动吸烟者”也会受到影响。我国相关调查结果显示，吸烟人群有67.3%打呼噜（其中中重度为35.8%），从不吸烟者有52.4%打呼噜（其中中重度为18.5%）。瑞典也有研究，对1.5万名25~54岁人群的问卷结果显示，24%的吸烟者、20%的已戒烟者、20%的被动吸烟者会打呼噜，相比之下，不吸烟者只有14%打呼噜。可见，吸烟越多，越容易打鼾，睡眠呼吸暂停综合征的发生率也大大增加。

中日友好医院戒烟中心主任肖丹告诉《生命时报》记者，吸烟会增加鼾症的原因主要有以下三点：1.吸烟影响睡眠质量。德国一项对1071名吸烟者睡眠质量调查的结果显示，17%的吸烟者每晚睡眠时间不足6小时，28%的人睡眠质量差，浅睡眠多。相对应的，对1243名不吸烟者的同样调查中，上述数据分别为7%和19%。吸烟者长期睡眠质量低，可能会导致打呼噜、肥胖、心脑血管疾病等问题。2.吸烟影响觉醒。一般人在憋气时就会马上醒来，但尼古丁会让打鼾者难以清醒，对睡眠呼吸暂停综合征的预后有不利影响。3.吸烟导致上呼吸道炎症。吸烟者的呼吸道经常暴露于烟草、尼古丁、焦油烟气、醛等有害成分中，长此以往会导致炎症。另外，尼古丁还会影响上呼吸道肌肉神经功能，促进炎性反应的发生，进而导致上呼吸道狭窄，易发生上呼吸道塌陷和阻塞性呼吸暂停。

最后，肖丹提示，吸烟与睡眠障碍会相互影响。吸烟引起睡眠障碍，睡眠障碍又导致疲劳、抑郁、认知能力受损、工作效率下降等多种症状，这些症状又促使人依赖更多烟草的刺激来提神，从而陷入恶性循环。▲