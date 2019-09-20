男人和女人的生理结构有着与生俱来的不同，这种差异不仅造就了他们在远离某些疾病方面的优势，也同时暴露出了一些健康短板。因此，防治疾病时常会因性别而异。

大脑：男性爱冒险，女性多忧虑

被誉为“美国大脑健康之父”的丹尼尔·亚蒙教授，在其著作《女性脑》中总结了男女大脑的差异：成年男性大脑体积比成年女性的大8%到10%，大脑神经元数量比女性的多4%；男性大脑中的杏仁核比女性的大，杏仁核是加工愤怒的中枢，所以男性更易勃然大怒；女性大脑中的边缘系统比男性发达，因为其是情绪中枢，所以女性的心思更为敏感，直觉和共情能力更强，这利于规避危险、提高团队协作效率，但也容易对外界过度敏感，甚至引发焦虑等不良情绪，带来一系列身体问题，比如易患感冒、胃溃疡、阿尔茨海默症等；5-羟色胺是一种神经递质，其在体内含量的多少与乐观程度密切相关，女性体内5-羟色胺比例只有男性的1/2，所以女性的乐观倾向比男性低得多，一旦遇事习惯规避风险和按最坏的情况做打算。基于这点，男性爱以身犯险，更乐于尝试飙车、极限运动等危险动作，由此“害死自己”的概率也是女性的4倍。

男女分别如何护脑？清华大学玉泉医院神经内科主任医师乔立艳表示，应从“保养硬件”和“维护软件”两大方面做起。

“保养硬件”方面，要做到均衡膳食、勤于运动、睡眠充足，尤其是调整饮食至关重要，需注意：1.适量吃肉。肉类中的胆固醇是大脑细胞合成的必需成分。有些女性为了减肥，饮食过于清淡，血液中胆固醇含量太低，对大脑不利；而有些男性无肉不欢，胆固醇过多，在血管内沉积形成斑块，可能诱发脑梗塞、脑出血。2.吃够纤维。丹尼尔表示，雌激素是女性健康“保护伞”，膳食纤维能帮它在体内更好地发挥作用，更年期和绝经后女性更应注重粗粮、果蔬等富含纤维食物的摄入，且要保证食物色彩的丰富。男性同样适用。3.把水喝足。大脑80%的成分是水，成年人每天饮水量（升）应达到体重（公斤）的3%，比如体重50公斤的人，饮水量不低于1.5升。4.少吃糖。丹尼尔教授指出，睾酮能让5-羟色胺更好发挥作用，女性体内睾酮本来就比男性少，如果还爱吃甜食，睾酮水平就会更低，影响乐观情绪。

“维护软件”指建立科学思考方式，改善心态，减轻不良情绪的影响。临床上，抑郁症患者常出现无精打采、做什么事都不感兴趣的“假性痴呆”。建议大家注重心理健康，遇到问题多向亲友倾诉，或寻求心理医生帮助。

心脏：男性心脏大，女性血管细

英国布里斯托心脏研究所格林·托马斯博士表示，女性心脏的大小平均只有男性的2/3，泵血能力较弱，相应的每分钟心跳平均比男性多8次。此外，女性的冠状动脉比男性窄。东南大学附属中大医院心血管内科主任医师汤成春解释说，男性体内的雄激素可使动脉血管扩张，女性体内的雌激素则会刺激血管收缩，血管更容易发生痉挛，致使心脏缺血。这些心血管结构差异，使得女性比男性更容易发生动脉粥样硬化斑块堵塞。再加上男性血栓内易形成钙化斑，斑块相对稳定，发生卒中的风险较小；而女性血栓内钙化斑块较少，质地较软，易脱落或破裂，进而引起心肌梗死，还可能随血液流动进入其他器官血管内发生栓塞。

雌激素可通过调动肾上腺素能系统增强心脏的收缩能力，降低全身血管阻力来降低血压，影响脂代谢来降低血脂水平。需提醒的是，女性糖尿病患者得心血管病的风险更大，几乎抵消了她们在生理上的优势，并且糖尿病引起的心血管病变类型与高血压不同，往往表现为广泛的、弥漫性病变，治疗起来更麻烦，因此要格外注意糖尿病的防控。平时要坚持运动，均衡饮食，定期监测血糖、血压和血脂水平。55岁以后是女性患心脏病的高峰期，建议中老年女性适当补充雌激素。

男性在心血管结构上虽占了优势，但在防治心血管病方面仍不能掉以轻心。美国哥伦比亚大学“性别差异”项目负责人玛丽安·莱卡托博士指出，男性第一次患冠心病的年龄大约比女性早10年。因此，男性20岁以后就应开始关注胆固醇水平，如果正常，每5年追踪一次；不要过度消耗身体，应尽早改掉吸烟、饮酒、喜食肥甘厚味等不良习惯；心理压力大时，别硬扛。

肠道：男性易腹泻，女性易便秘

女性的肠道平均比男性的长10厘米，这是因为男性直肠前面只有膀胱，而女性的肠道需绕过卵巢和子宫，弯曲幅度更大，这一生理特征不利于女性粪便的排出。女性体内的雌激素还会降低肠道的蠕动速度，延长食物通过肠道的时间，所以女性更易便秘、腹胀等。男女唾液成分也不一样，吃同样的食物，女性所需消化时间更长。有研究显示，从食物入口到排出体外，男性一般需24小时，女性要用28小时。因此，女性患慢性便秘和肠道疾病的概率分别是男性的3倍和2倍。

南方医科大学南方医院消化内科主任刘思德建议，女性要少吃甜点、高油、辛辣刺激、腌制食品等；多吃富含纤维的新鲜蔬果和粗粮，适当喝豆腐状的酸奶，保持肠道菌群平衡；晚饭不要吃得太晚，最好选择米粥、面条等易消化食物；改变久坐习惯，坚持运动能促进肠道蠕动，帮助保持肠道健康；饭后1~2小时还可以给肠子做做“体操”，即两手掌顺时针旋转轻揉腹部10分钟左右。《2018国人肠道健康白皮书》显示，与女性相比，男性更易腹泻，建议保证饮食清洁，不要随意去小摊贩、大排档吃饭。尤其是生冷食物，吃太多不仅增加摄入致病菌的风险，其本身还会刺激肠胃，增加消化系统负担。另外，男性还要注意防止“病从手入”，勤洗手可降低50%以上的腹泻。