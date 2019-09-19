熬夜补作业，9岁女孩心脏早搏3万次！请读懂心脏报警信号

(健康时报记者 郑帆影)9岁小女孩，24小时竟有3万多次室性早搏！两个月前浙江女孩小月感冒后经常心慌，没有好好休息，临近开学还日赶夜赶补暑假作业，疲劳过度，导致心脏早搏越来越严重，飚至3万次！回想起这惊险一幕，小月的家人很后怕。

正值换季和开学，感冒、劳累、熬夜、频繁使用电子产品等，都会诱发儿童早搏，家长们要格外留意。

防感冒是第一道防线

早搏是心脏受到各种原因的刺激后，导致心脏的异位起搏点突然兴奋，提前收缩。北京儿童医院心脏中心副主任王芳韵说，“儿童出现早搏，临床上并不少见，我接诊过新生儿就出现早搏的情况。”

婴幼儿发生早搏是由于宝宝本身心脏电生理发育不完全，会有一些早搏或心律失常的现象发生。

至于儿童，发生早搏的原因有很多。除了常见的病毒性心肌炎、先天性心脏病、扩张性心肌病、甲状腺功能亢进等会导致早搏之外，以下诱因很容易被忽视。

首先是感冒，任何感冒稍稍重一些，病毒侵入，就会对心肌造成一定影响，从而诱发早搏。像这位九岁的小女孩，感冒后病毒已经影响了心肌，虽然感觉心慌，但精神状态还不错，有些大意了。快开学了，由于身体不好，落下了暑期作业，日赶夜赶，过度紧张和劳累，导致早搏越来越重。

另外，玩电子产品也会引发早搏，现在不少孩子沉迷在各种电子产品中，手机、平板、电脑整日不离手，打游戏、看视频等本身就让精神处于紧张兴奋状态，时间久了会引起早搏。而早搏是心脏电传导异常，又会和这些电子产品发出的电子信号互相影响，导致恶性循环。

还有一些年龄小的孩子若经常熬夜，也会出现一过性早搏(一过性是指某一症状或体征在短时间内一次或数次出现)，新学期新功课，家长尽量别让孩子熬夜。

读懂心脏报警信号

从临床上看，有些早搏是发育过程中偶发的，可以不治疗，有些则必须及时治疗不能耽误。王芳韵副主任表示，选择就诊时机很重要。

一般来说，感冒后孩子觉得心前区不舒服，心慌、胸闷、大喘气、没劲、活动后感觉累；不会说话的孩子重感冒后哭闹不已、呼吸急促，都要去医院及时就诊。医生一般都会开具心电图、心脏彩超、心肌酶等检查，并不难发现早搏。特别是心电图，确诊准确率高，家长们别对小感冒还要做心电图产生疑惑。

患者在确诊后，根据病情需要采取不同的药物及其他治疗方法，像小月，在服用抗心律失常药物无效后，采用了射频消融治疗，根治了早搏。

在治疗期间要严格卧床休息一段时间，避免劳累，上学的孩子要尽量避免强度大的体育活动及体力劳动。待病情好转，进行复诊后，遵从医生开出适合的“运动处方”来调整身体。

现在正值换季，是病毒性心肌炎的高发期，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心心内科张晏铭医生提醒，特别是体质偏弱的孩子，出现类似感冒的症状，一定要留意病毒性心肌炎的发生，及时就医，避免误诊漏诊。暴发性心肌炎很凶险，甚至会有生命危险。

病毒性心肌炎多由感冒和腹泻造成，初始的症状不明显，孩子课业学习紧张，出现一般感冒和腹泻症状，家长们通常会先给孩子吃点药，再等等看，很容易耽误。如果孩子感冒后，又出现疲惫乏力、精神萎靡、肤色苍白、胸痛、呼吸急促、恶心呕吐、腹痛等症状，就要警惕患心肌炎发生的可能。

平时容易感冒及体质偏弱的孩子，要锻炼身体，增强免疫力，家长也要帮助孩子注意劳逸结合。

“太拼”伤心脏累及成年

有网友说患者小月，“孩子也是认真啊，小小年纪为了完成作业就这么拼。”现实就是这样，很多一年级的“小豆包们”做作业甚至到深夜十一二点，放假了还有上不完的补习班、无休止的作业。

作家路遥说，“现在中国最苦最累的是孩子！”家长在帮孩子拼成绩的同时，也一定要注意让他们劳逸结合。压力过大、太疲劳不仅仅会拖垮孩子的身体，这种“后遗症”还会延续到成年。

美国哈佛大学医学院曾做过研究实验，对377名平均年龄42岁的成年人进行随访后研究人员发现，童年时心理压力程度的高低与成年后心血管疾病风险高低之间存在关联。童年时心理压力大、负面情绪多，比如易沮丧、急躁等，中年时男性患心血管疾病的风险增加了17%，女性增加了31%。美国心脏病学会杂志发表的一项新研究也显示，经历高度压力的儿童，或会在生命后期有更大风险罹患糖尿病和心脏病。