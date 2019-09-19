专家畅谈——70年，我国卫生健康成就让世界称赞

“共建健康新时代，共享健康新生活”——卫生健康事业发展座谈会”现场

9月17日，由《健康时报》主办，京东健康集团支持的“共建健康新时代，共享健康新生活”——卫生健康事业发展座谈会”在人民日报社举办。参会嘉宾从“亲述·健康70年”、“共话·健康新时代”、“畅谈·健康新生活”三个方面展开交流和讨论。

成就：国家健康水平三个指标明显提升

北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主任、国务院医改专家咨询委员会委员李玲

“新中国70年来，在世界上最值得称赞的是我们国家的医疗卫生成就。”北京大学国家发展研究院中国健康发展研究中心主任、国务院医改专家咨询委员会委员李玲教授在座谈会上表示。

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉在现场介绍了新中国70周年中国卫生事业发展的显著成就。“我国的人均期望寿命从建国初期的35岁提升到2018年的77岁；婴幼儿死亡率从建国初期的200‰左右下降到了现在的6.1‰；孕妇死亡率由建国初期的10万分之1500下降到了10万分之18.3。这是世界卫生组织用来衡量各个国家健康水平大家公认的三个指标。”

另外，这70年在医疗卫生方面的成就还有很多可观的数据。中国医疗机构的数量从1950年的约0.9万个到2018年的99.7万个；国家卫生总费用从1978年的110亿元到2018年的57998亿元；中国药典数据收录药品总数从1953年的531种到2015年的5608种，还建立起了国家基本药物制度。世界权威医学杂志柳叶刀对中国的评价：医疗质量和可及性系数全球进步幅度最大。

焦雅辉副局长介绍，可把建国后的卫生事业发展分为三个阶段：第一阶段（1949-1979年），在农村和城市分别建立了三级网，在宏观层面，国家、社会和个人一起成就医疗卫生事业，从微观层面，多劳多得，调动医务人员积极性，中国医疗卫生服务体系的根基在这个时期基本形成；第二个阶段（1979-2009年），是从改革开放初期到新一轮医改启动之前的时期，实现城市医院的分级管理，建立医保新农合的医疗保障制度，尤其2003年非典后建立公共卫生投入体系；第三阶段（2009-现在），十八大期间提出建设健康中国，而在十九大把健康中国战略上升到了国家战略高度层面。

“总的来说，中国医疗卫生领域基本的法律法规制度框架得到了建立，培养了大量的医学生，建立了公立医院的一套制度和体系，加大了政府投入，完善了医保网和医疗服务、保障体系。”焦雅辉局长总结。

经验：走出中国特色，体现中国智慧

总结70年医药卫生健康事业辉煌成就的成功经验，李玲将其归结为四点：一是中国共产党的坚强领导，一切为了人民健康；二是把握医疗卫生的规律，减少疾病，提高人民健康水平；三是制度创新，把卫生工作和群众运动相结合；四是全民动员，中国特色的“赤脚医生”和农村三级卫生医疗保健体系建设将卫生工作、社会管理、经济工作结合在一起。

焦雅辉副局长认为，取得这些成就的第一条经验确实是坚持党对卫生事业和卫生工作的领导，从党的“一大”开始在革命战争时期就把医疗卫生工作作为保护苏区人民健康以及保证我们战斗力的三大保障之一；

第二个最大的经验就是“以人民为中心”。1996年当时的卫生部医政司在中国医科大学第一医院向全国推广“以病人为中心”的服务理念，包括降低医院服务窗口高度、体现人文关怀、急慢病分开收治，提高床位的周转率，缩短平均住院日，结余可以用于改善医疗条件和调动医务人员的积极性等等。在2016年8月19日，全国卫生健康大会上习近平总书记提出建立五项基本医疗卫生制度，将分级诊疗制度作为基本医疗卫生制度之首。国家卫生健康委一方面推动供给侧结构性改革，增加医疗资源的供给，加强区域医疗中心的建设，解决区域医疗服务不均衡的问题。

此外，加强县医院的能力建设，解决城乡医疗服务能力差异的问题，推进改革和创新。还有在“新医改”中提出的“保基本、强基础、建机制”，通过医联体、优质资源下沉，提升医疗服务能力。从需求侧来讲，多种方式提升患者看病就医的获得感，最明显的是利用“互联网+”的手段，出现了很多新业态，开展了预约诊疗、移动支付、检查检验结果查询，通过应用互联网推送、远程医疗这些手段，极大地提升了患者看病就医的获得感。

这是新中国70年的医疗卫生健康经验之谈，也因此走出了一条具有中国特色的医疗卫生健康之路，体现了中国的智慧。

责任：解决看病糊涂，让医疗服务触手可及

“我国医疗资源分布不均衡，医患信息不对称，导致很多人看病不知道挂什么科，去哪儿找好医生，看病糊里糊涂，这是我们面临的最大问题。”国家科技部发展战略研究院原副院长、清华大学交叉医学研究院生物经济中心主任王宏广表示。

李玲教授指出，随着国家卫健委、国家医保局的相继成立，我国医药卫生事业中心从治疗转向健康，如何借助新时代，尤其是互联网、人工智能、大数据等把70年经验发扬光大，真正创造出可以供全世界学习的中国卫生健康模式，是接下来中国医药卫生继续向前迈进的重中之重。

京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军

其中，互联网医院有很多优势。京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军指出，目前互联网医疗的崛起非常迅速，尤其2016年10月中共中央国务院进一步落实了互联网+健康、全民健康信息化、医疗大数据和智慧医疗等方面的施展空间、线上线下一体化的就诊体验、大数据的健康管理、人工智能的辅助诊疗等政策措施后，“互联网+”在医疗健康领域展现出勃勃生机。这些系列举措促进医疗资源合理流动，让医疗服务越发触手可及，更加贴心和便捷。