我们知道，做仰卧起坐有助于练腹肌。近日，美国运动委员会表示，站着练腹肌比躺在地上更实用、有效，因其动作不仅能锻炼腹肌，还能锻炼背部肌肉，有助于避免年龄增长而出现的下背部疼痛，可谓一举两得。

动作一：站直，双脚分开与肩同宽，双手各握一个重量较轻的哑铃，双臂放于身体两侧。在不扭曲上半身的情况下，尽可能地向右慢慢弯曲身体，右手稍微向右侧膝盖的方向倾斜（如图①）；保持此姿势一会儿，然后缓慢地回到起始位置，换另一侧做同样的动作；每侧做10次。

动作二：面朝墙站直，双脚分开与肩同宽；双手按压墙面，收紧腹肌；抬起右膝，直到右大腿平行于地面（如图②）；保持此姿势一会儿，然后换另一侧做同样的动作；每侧做10次。

动作三：站直，双脚分开与肩同宽；双膝略微弯曲，双手放于脑后；将身体重量倾向左腿后，抬起右膝，达到与臀同高的位置；用左肩尽量靠近右侧膝盖（如图③），保持此姿势一会儿后，换另一侧做同样的动作；每侧做20次。▲ （陈雪莹）