如今，越来越多的人主动走进健身房管理身材，让生活更健康。但很多人坚持自己的“健身准则”，最终阻碍了锻炼效果。最近，“美国读者文摘网”采访了运动专家，总结了10个最易在健身房犯的错。

错误一：用力过猛。健身时，总觉得自己节奏是正确的，没想到跑速过快、时间过长，或是使用健身器材过猛，造成身心疲惫或肌肉拉伤。健身强度应在自己承受的范围内、循序渐进地进行。

错误二：休息太久。若在运动组间长时间休息，心率会下降甚至恢复正常，使你错过高效燃烧卡路里的机会。同时，锻炼也变得轻松起来，难以达到健身效果。一般来说，组间休息在30~90秒较好。

错误三：不拉伸。很多人在运动前、后不重视拉伸，导致肌肉或韧带拉伤。适当的拉伸可以防止运动损伤，使锻炼事半功倍，而且年纪越大越要通过拉伸来保护关节。

错误四：太过专一。有些人想练身体某一处肌肉，比如腹肌，于是每天做1000个仰卧起坐，其实这样并不能获得完美腹肌，只会让身体失去平衡。正确的做法应多做一些复合运动，比如硬拉和下蹲相结合。

错误五：不控制饮食。很多人每天运动都可达标，但饮食不规律，吃得比平时多了，导致热量出入不平衡，越减越肥。

错误六：不做记录。大部分人健身后，很少做记录，以致忘记可以跑多远，或是举多重，也不知道是否进步了，这大大消减了健身动力。专家表示，跑步后应记录距离和时间，力量训练后应记录器械和重量等。

错误七：顺序不对。有些人喜欢先做有氧后做无氧，殊不知，这样容易使后面的力量训练可使用的能量不足，从而影响锻炼效果，且容易感到疲劳甚至受伤。正确的运动顺序应是先做无氧后做有氧，或在不同的日子进行交叉练习，如周一、三练有氧，周二、四练无氧。

错误八：用过的器械没放回原位。健身房是一个共享空间，用完哑铃、杠铃等器械后，要细心地把器材放回原位，以免因掉落伤到自己或他人。

错误九：太在意他人看法。很多人在健身房中十分在意别人的想法，以致影响自己的锻炼效果和信心。比如，看到自己的力量不如别人时，感觉羞愧；或是做一些力量训练动作时，感觉周围人都盯着自己，觉得自己动作做错了。事实上，没有人看着你，大家都在关心自己的锻炼。

错误十：过度依赖教练。健身教练可以帮助我们取得良好的健身效果，但不是时时刻刻围着我们转的，同样，我们也不能时时刻刻围着教练转。若在健身课堂中缠着教练，不仅使教学变得困难，而且会影响其他学员。(若 伊 编译)