提阳气驱阴寒对抗过敏

刚入秋，气候宜人，一种恼人的不适却粉墨登场了，它就是过敏。鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒……把人折腾得难受不已。高级中医讲师、中医教育家徐文兵说，过敏主要有花粉过敏和食物过敏两种，它们都源于体内阳气不足、阴寒蓄积。

徐文兵表示，所谓过敏，是由于人体阳气衰微或阴寒内盛，不足以抗衡、消化外来的寒气和寒凉食物所引起，导致这种现象的主要原因是饮食不当。很多人喜欢喝冷饮，时间久了胃会渐渐丧失知觉，人慢慢就会不知饥饱而变得肥胖。另外，喝冷饮相当于把寒气放入体内，使胃变成一个“冰水袋”。寒气通过食管影响气管、肺，导致呼吸系统气血循环不畅、衰退，出现阳气不足、阴寒内盛的局面。大量寒痰蓄积体内，就会留在气管而阻塞气道。中医理论认为，消化酶靠胆和三焦分泌，但其对温度非常敏感，温度低时消化酶就会停止工作，所以当一个人小肠温度低时就容易过敏。如果提高小肠温度，使消化酶得以正常工作，过敏症状就会渐渐好转。

过敏虽然难缠，但我们的机体也不是任其欺负的。当自然界阳气旺盛及身体阳气升发时，这种潜藏的“正气”会试图把身体里的风邪和寒邪驱逐到体外。所以，花粉症是“正气”驱逐“邪气”的一种表现，就像人感冒会出现发烧一样，不应该去遏制它，而应帮助它把风寒驱逐出体外，过敏才能从根上解除。

过敏治疗初期，中医建议患者应避免食用冷饮。除关注食物温度，还要学会看食物本性，即食物是温的但本性是凉的，例如牛奶。在大家的印象中，喝牛奶能强身健体，但喝多了也可能得病，因为牛奶属阴寒食物。鼓励孩子喝，是因为他们是纯阳之体，两者一结合正好，而成人大量喝牛奶会消耗阳气。徐文兵建议，成年人喝牛奶最好加热一下，里面同时放点干姜、肉桂等热性中药。

徐文兵表示，中医治疗过敏，原则在于“提阳气、驱阴寒”。一方面，补益阳气。人体阳气最足的经脉是督脉，其次是膀胱经。想要阳气旺，就要疏通、温暖这两条经脉。具体做法是：阳光明媚的午后，关好门窗坐在屋里，背对阳光，根据屋里温度增减衣服，让阳光照晒在后背上，晒1~2个小时，直到鼻尖出汗。另一方面，“病痰饮者，当用温药和之”。可以用一些辛温、辛热、发散的药，把体内的寒气散出来，比如辛夷花、麻黄、桂枝、细辛、苍耳子等。花粉症患者，在春秋容易发病的季节，可将桂枝、肉桂、干姜、生姜煎汤后加入红糖饮用。同时，用细辛、苍术、白芷煎汤熏蒸口鼻、眼睛。另外，建议大家吃海鲜时随身带藿香正气水。藿香正气水由辛温的中药用酒精提炼而成，虽喝起来辛辣，但正好能改善脾胃寒湿的问题。▲