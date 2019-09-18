未时，保养小肠最佳时段

广东省名中医、广东省中医院肝病科主任 池晓玲 □张朝臻

未时指13~15时之间的时段，此时自然界经历阳气最旺、阴阳对峙、阳气转弱的过程。人体内，未时正值小肠经当令，也是小肠功能最活跃的时候。

小肠位于腹中，是一个长管道器官，上口在幽门处与胃下口相接，下口在阑门处与大肠上口相连。小肠的主要功能是受盛化物和泌别清浊：接受从胃传导下来的经初步消化后的食物，进一步消化吸收；将食物残渣下传于大肠，将部分废水下传于膀胱，协助机体“排毒”。小肠经当令的未时，维护小肠正常的生理功能很重要。具体做法如下：

进食需节制。胃肠配合的最佳状态是“胃满肠空”或“肠满胃空”，不宜两者皆满。未时小肠充满胃腑传来的食物，此时适宜“肠满胃空”，因此应避免在未时进食，不吃米饭、面食、饼类、水果等，尤其不宜进食肥腻、难消化、冰冻的食物。确实饥饿难忍的，尽量选择汤水类食物，而且要温食。

口干要喝水。未时人体常常出现口干的症状，尤其在午睡后。这是因为小肠“泌别清浊”时，水谷的精微部分经小肠吸收后转输身体各处；糟粕部分下注大肠，部分水液泌入膀胱，成为大小便排出体外，这些均需要消耗津液。这时，适当喝杯温水可以补充水液，维持体内气血平和。对于平素心火偏旺的人群（如伴心烦、口疮、失眠症状者），可在未时用莲子心5克、灯心草1扎、生地15克，煮水代茶饮，能清热泻火、养阴生津。

避免出大汗。未时，人体气机由外张转为内收。这时起居应以静养为主，使体内阴阳顺利交汇，而不宜剧烈运动干扰气血，影响气机平衡，更不宜大量出汗，耗损阳气阴津。有些朋友常常“漏汗”不止，可能跟体内阳气亏虚有关，可以将等量肉桂、吴茱萸打粉，调生姜汁，外敷在关元穴（身体前正中线，脐下4横指处即为此穴）、中脘穴（身体前正中线，胸骨下端和肚脐连接线中点即为此穴），每次10~15分钟。▲