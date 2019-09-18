送你五个妙招 帮你克服惰性养成运动习惯

运动是积极健康生活方式最重要的组成部分，也是保持和提升健康水平最核心的手段。那么，如何克服惰性养成运动习惯呢？

一 运动的好处多多

1、运动对于健康的益处

●运动可以提升心肺功能，增强耐力，提升抗疲劳能力和疲劳恢复能力

●运动可以增强力量，提升基础代谢，促进新陈代谢，提高日常生活活动能力

●运动可以提高身体灵活性和协调性，让你更从容地应付日常工作生活

●运动可以增加热量消耗，帮助形成良好体形，预防肥胖，增强自信

●提升专注力和学习能力，实现所谓运动改造大脑

●运动可以改善情绪，缓解焦虑和抑郁两种最常见的不良情绪

2、运动对于预防疾病的益处

●运动可以有效减肥，而肥胖是诸多慢性病最核心的危险因素之一，控制慢病，需要优先控制肥胖

●运动可以预防高血压，对于已经发生高血压的人群也具有辅助降压效果

●运动可以预防糖尿病，运动同时也是糖尿病治疗的核心手段之一

●运动可以预防部分类型癌症的发生，包括结肠癌、直肠癌、乳腺癌、食管癌、肝癌、肺癌、胃癌等等，中国人发病率排名前10的癌症，运动都可以有预防效果

●运动可以降低血脂，预防动脉硬化，减少心血管疾病发生，同时运动也是心脏康复的主要手段之一

●运动可以预防骨质疏松，这对于预防老年人因为跌倒而发生脆性骨折特别重要，因为骨折是导致老年人生活质量下降和死亡的重要原因

●运动可以减少全因死亡率，减少早亡风险

二 运动让你“先苦后甜”

运动的益处可谓丰富而全面，没有运动，睡眠再充足，饮食再好，也不能称为积极的生活方式；运动那么好，但为什么很多时候，我们又把运动称作“反人性”的呢？运动反的是什么人性呢？

从一般理解而言，人性是人的全部属性的总括，是人的本质心理属性，懒惰、贪食，追求安逸享受可谓是较为普遍的人性。

而运动似乎就是要跟懒惰、贪食、追求安逸享受进行对抗。很多时候，运动就得经历大汗淋漓、气喘吁吁，腿脚酸胀这些身体反应，而这样的感受自然是没有躺着坐着一边吃美食一边玩手机舒服自在，从这个角度说，运动似乎是“反人性”的。

当然，运动之后由于内啡肽等愉悦激素的分泌，你同样可以感受到神清气爽，精神愉悦；再比如，坚持运动一段时间之后，当你体重减轻时，你同样也会十分开心满意，但这样的良好感受必须在承受运动带来的身体痛苦之后才能体会到；也即“先苦后甜”可能是运动的本质特征，不经历“苦”，你也就无法体会到“甜”，而经历“苦”就是反人性的。许多人不愿意受运动这份“苦”，自然也就难以体会到运动的甜头。这也从另一个侧面反映出运动的确有反人性的一面，这也是许多人难以坚持运动，养成运动习惯的核心原因。