家长们注意了，孩子年幼不刷牙？当心引起动脉硬化！收藏备用

最近有个不太起眼的报道：英国伦敦大学研究发现，没有每天刷牙的人，患上心血管疾病的几率是每天刷牙2次者的1.7倍。控制其他心血管疾病危险因素后，心血管疾病和刷牙之间仍存在有意义的关联性。

一、牙齿怎么跟心脏有关系？

牙周有毒的致病菌通过内毒素、外毒素和酶侵袭血管内皮细胞或引起免疫反应，从而造成血管的直接损害。

动物实验证实，在慢性牙周炎病程中，牙龈卟啉单胞菌可生长于内皮细胞内，并引发粥样硬化样血管内皮病变。

间接作用可分为2类。

首先，牙周病可引起口腔功能减退，从而导致不同程度的营养摄入异常。

其次，牙周病病损区炎性因子浓度升高，这些炎症因子可以进入血液，引起心血管系统病变。

二、牙周病为何与动脉硬化有关？

牙周病之所以会引起动脉硬化，有两种可能的解释。

1、牙周不停发炎时，引起发炎的链球菌等细菌偶尔可以跑到血液里面去，进而长期攻击并破坏血管壁。在动脉硬化的病变中，有时可以找到这些细菌造访的踪迹，为这个说法提供了理论基础。

2、多数欧美学者的想法不太一样，他们认为牙周病会导致慢性发炎，这种发炎的影响并不局限于口腔，而是一种全身性的低度发炎，所以血管内壁的完整会慢慢受到破坏。久而久之，破损的血管壁黏上异常的脂肪层，就出现我们熟知的动脉硬化病变。

虽然不完全排除细菌直接攻击血管的可能性，但炎症理论可能较接近真实，因为动脉硬化与炎症的相关性，并不限于牙周病，还包括其他多种炎症性疾病。

例如大家都知道吸烟会引起呼吸道慢性发炎，而吸烟也是动脉硬化的危险因素之一。

三、动脉硬化是长期发炎的后果

慢性炎症引起动脉硬化的证据愈来愈明确。患上动脉硬化者，其C-反应蛋白、白介素、干扰素等炎症指标，要比正常人高。此外，一些因自身免疫性疾病而有慢性发炎的病人，也特别容易出现动脉硬化，包括风湿性关节炎、系统性红斑性狼疮、干癣（psoriasis）等。

四、避免任何的发炎，预防动脉硬化

动脉硬化是慢性发炎所致，大家想到可尝试用发炎抑制药物来预防，于是可以抑制发炎的阿司匹林就被拿来实验了。

一开始的研究发现，曾经发作过脑中风、心肌梗塞这类动脉硬化并发症的患者，长期使用低剂量阿司匹林，的确可降低这些并发症再发的机会。但对不曾有过心血管疾病的一般人，长期使用阿司匹林的成效较小，反而有容易出血的风险。

对牙周病的研究，提示我们另一个预防动脉硬化的方法，那就是避免任何形式的慢性发炎。一有蛀牙，要赶快去治好那些宝贵的牙齿。不要过度饮酒、不要吸烟，避免不必要的细胞伤害。

以后碰到不刷牙的小孩，我们也可以提醒他们：不刷牙的话，以后血管会“塞住”！

（本文作者：曲川，武汉大学人民医院心内科主治医师，来源：南方健康）