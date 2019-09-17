平安好医生与广西壮族自治区人民政府共建互联网大健康平台

9月16日，平安好医生与中国国际贸易促进委员会广西分会签订战略合作协议（以下简称“协议”），与广西壮族自治区人民政府（以下简称“自治区政府”）携手合作开启互联网+医疗健康新时代，共同打造广西具有民族特色的大健康服务产业。

平安好医生相关负责人表示，平安好医生将凭借AI医疗科技、专业的医疗健康服务能力及运营经验，配合自治区政府及相关部门，落实“一分钟诊所”在全区的试点投放；积极筹建具有民族特色、高质量的互联网医院；形成面向东盟十国的医疗大健康服务产业辐射中心。按照统一企业标识、统一管理制度、统一采购配送、统一服务标准、统一信息管理的“五统一”管理模式，平安好医生将积极推动“一分钟诊所”在广西壮族自治区的试点和落地，积极发展“互联网+药品流通”模式并向全区城镇、农村扩展，实现药品流通对基层的有效覆盖，以及在大型公共场所、偏远社区内开展自动售药机设置试点工作，满足群众24小时用药需求。

在自治区政府及相关部门的大力支持下，平安好医生将在广西筹建具有民族特色、高质量的互联网实体医院，贡献和分享互联网医院运营经验，与广西当地实体医院合作，通过建设“新型互联网医院”，为广大人民群众提供在线诊疗、电子处方流转、线上健康管理等互联网医疗健康服务。

同时，平安好医生积累的AI医疗科技能力有望面向海外，面向东盟十国，在医疗大健康服务领域实现“资源引进来，服务走出去”的目标，逐步将广西打造成全国性的互联网+医疗大健康服务平台门户，形成面向东南亚的大健康服务产业辐射中心。