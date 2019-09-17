生活中，有些老人不把眼皮下垂当回事，认为是年纪大了、眼皮松了造成的“自然现象”，其实不然。老人眼皮下垂也可能是某些疾病的早期表现，需引起重视。

脑干病变。北京老年医院卒中二科主任医师刘晓红表示，脑干病变患者一般一侧眼皮下垂，瞳孔扩大，另一侧上下肢麻木无力。通过核磁共振可检测，确诊后到神经科治疗。早发现、早治疗可防止病情扩大造成残疾。

糖尿病。在眼皮下垂的老年患者中，糖尿病导致的眼外肌麻痹是最常见的原因。发病前常有前额、眶上区疼痛，发病时常表现为一侧眼皮下垂较重，可大部分甚至全部遮盖眼角膜。此病往往几周内恢复，但常反复发作。

动脉瘤。颅内动脉瘤压迫动眼神经，也是突发眼皮下垂的重要原因，特点是发病快，多为单侧完全性动眼神经麻痹，约90%的老人会出现瞳孔改变，常伴有同侧头痛，特别是内眦部（眼内角）剧烈疼痛。一旦伴有剧烈头痛、呕吐、抽搐、昏迷等症状，很可能是动脉瘤破裂引起蛛网膜下腔出血。有上述症状的老人可通过脑血管造影确诊。刘晓红表示，动脉瘤患者经过治疗，有些可能遗留眼皮下垂的问题。

重症肌无力。这是一种自身免疫疾病，患者眼部肌肉也受到影响。患有该病的老人易疲劳，反复多次眨眼或长时间睁眼后，会出现单侧或双侧眼皮下垂。而且，患者症状“晨轻暮重”，即早起后眼睛睁得最大，下午时眼皮下垂明显，并常出现视物成双。

上述疾病若能尽早诊断和治疗，大多可获得比较好的疗效。但若一拖再拖，则可能耽误病情，甚至危及生命。所以，老人突然眼皮下垂，应尽快去医院神经内科检查，明确病因，尽早排除颅内动脉瘤或肿瘤压迫等恶性情况。