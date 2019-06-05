血糖控不好 眼睛动不了
李丹妮
65岁的老张患糖尿病近10年了，最近突然出现眼睑下垂、眼皮抬不起来的现象，家人还以为是中风了，连忙将其送到医院，经检查，他被确诊为“糖尿病性动眼神经麻痹”。
火箭军特色医学中心内分泌科主任李全民指出，近年来糖尿病引起的动眼神经损害发病率呈上升趋势，而慢性高血糖就是其“隐秘杀手”，虽杀伤力不能致命，但也十分烦人，因此糖友们要重视起来。
糖尿病性动眼神经麻痹是糖尿病周围神经病变的一种，也是最常见的糖尿病单神经病变。糖尿病患者在长期血糖高的情况下，供应动眼神经的血管发生闭塞，无法获取充足的氧气和营养，视神经、管理眼球运动的动眼神经和外展神经等就会发生病变。该病常常突然发作，患者多为中老年人。
李全民指出，动眼神经是人体第三支颅神经，属于运动神经，当它被麻痹时，除了会出现眼睑下垂外，还会有瞳孔调节失常、复视、眩晕、外斜视、眼球活动度受到影响（如眼球不能向上及向下活动）等，甚至眼部肌肉完全麻痹，导致糖友们在走路时容易摔倒。
糖友们一定不要小瞧糖尿病神经病变，它是在所有糖尿病并发症中最早出现，同时又是比较难对付的。因此，一方面平时一定要控制好血糖尽量避免神经病变的发生，另一方面要在出现神经病变时抓紧时机，及时治疗，这样才有可能尽早恢复。
该病还需要与重症肌无力、面神经麻痹等疾病鉴别:动眼神经麻痹常常是一侧突然出现眼睑下垂、复视等，而重症肌无力是双侧眼睑出现问题，面神经麻痹则是双侧一重一轻型的面肌瘫痪。
长期血糖不佳可直接影响糖尿病性动眼神经麻痹的发生与发展，因此控制血糖是克敌制胜的关键。李全民教授指出，该病有一定的自愈性，若血糖控制得好，一月后症状可缓解。▲
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