防中风控制好六大因素

国家老年医学中心、北京医院神经内科主治医师 徐 蕾

脑卒中也就是人们通常说的“中风”，致死率较高，是严重威胁中老年人健康和生活质量的疾病。

脑卒中危险因素分为“可干预”和“不可干预”两类。年龄、性别等属于“不可干预”因素，我们需积极控制的是以下几个“可干预”因素。

高血压。血压越高，发生脑卒中的风险越高。高血压患者要限制食盐和脂肪摄入，控制体重。若效果不佳，应使用抗高血压药物治疗。

糖尿病。这是脑卒中的独立危险因素。糖尿病的发生是先天遗传和后天环境双重作用的结果。如果家族中有糖尿病患者，需警惕，定期监测血糖；饮食要有度，切忌大鱼大肉。糖尿病患者首先应控制饮食、加强锻炼，若效果欠佳需口服降糖药物或胰岛素治疗。

血脂异常。它和脑卒中发生率之间存在明显相关性。对于血脂异常合并高血压、糖尿病、心血管病的患者，为脑卒中的高危/极高危人群，提倡改善生活方式，以及口服他汀类药物，降低低密度脂蛋白胆固醇水平。

心房颤动。作为一种常见的心律失常，心房颤动易引起心源性脑栓塞，是缺血性脑卒中的一种。如果平时有间断心悸、脉律不齐，一定要到心内科就诊，排查是否存在心房颤动。

高同型半胱氨酸血症。同型半胱氨酸是人体代谢过程中的中间产物，正常情况下能被分解代谢，维持在一个较低水平。如果由于某些原因影响其代谢，就会发生高同型半胱氨酸血症，大幅增加冠心病、外周血管疾病及脑血管疾病发作风险。

不良生活方式。建议老人在生活中注重饮食均衡、戒烟限酒、控制体重、适当锻炼、调整焦虑或抑郁状态。