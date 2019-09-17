医生有同情心，患者康复更快

在与疾病抗争的过程中，能否遇到一位好医生至关重要。英国剑桥大学的一项新研究发现，和蔼可亲而又善解人意的医生或许能给患者带来截然不同的治疗结果，医生的共情能力直接关乎患者的康复进程。

研究人员以628名2型糖尿病患者为对象开展调查。参试者在确诊糖尿病一年后，按要求填写一份关于主治医生所表现出的共情水平问卷。在随后10年的随访期内，有19%的参试者患上了心脏病，21%的人因癌症等疾病去世。对比结果发现，与鲜少感受到医生同情和理解的患者相比，问卷调查中表示自己的主治医生非常善解人意的患者10年内死亡率降低了40%~50%。研究人员分析指出，共情能力较强的医生更乐于关心自己的患者，在施以基本治疗的同时，也能提醒他们按时服药、增加体育活动、改变生活方式等。同时，共情能力也是一种倾听能力，它可帮助医生获得患者的信任，了解病情，从而进行更有效的治疗。

剑桥大学公共卫生与初级治疗系的哈奇拉·米勒博士说：“在攻克慢性疾病的过程中，我们越来越多地朝技术提升和精密治疗方向努力，但与此同时，对人文关怀方面的关注度还不够。新研究表明，人文关怀对患者的长期健康非常重要，其潜在影响力与处方药不相上下。”研究结论刊登在《家庭医学年报》上。 （韦华明）