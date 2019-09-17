咖喱成分可治恶性脑癌

胶质母细胞瘤是恶性程度最高的脑癌，几乎不可能通过手术完全切除，五年生存率不足10%。这种肿瘤的生长速度极快，70%~80%患者病程在3~6个月，病程超过1年者仅10%。即便经过积极治疗，肿瘤也很可能在半年到一年之间复发并快速进展。因此，遏制胶质母细胞瘤的复发是降低患者死亡率的重要课题。

美国俄亥俄州芬得利大学的研究团队近日研发出了一种治疗胶质母细胞瘤的新型靶向药物。研究人员表示，正在研制的这款名为RK-15的靶向药，主要优势在于抗击肿瘤过程中可以保留健康的脑细胞。研发该药物期间，研究人员曾经使用过一种名为“查耳酮”的药物分子，而这种物质常见于咖喱中。主导该研究的药物学家拉胡尔博士从小在印度长大，他首先发现查耳酮具有抗炎和抗癌的功效。研究人员称，下一步他们将进行动物实验，验证该靶向药物的有效性。 （知 文）