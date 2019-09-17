热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

咖喱成分可治恶性脑癌

2019年09月17日09:06 来源：人民网-生命时报

胶质母细胞瘤是恶性程度最高的脑癌，几乎不可能通过手术完全切除，五年生存率不足10%。这种肿瘤的生长速度极快，70%~80%患者病程在3~6个月，病程超过1年者仅10%。即便经过积极治疗，肿瘤也很可能在半年到一年之间复发并快速进展。因此，遏制胶质母细胞瘤的复发是降低患者死亡率的重要课题。

美国俄亥俄州芬得利大学的研究团队近日研发出了一种治疗胶质母细胞瘤的新型靶向药物。研究人员表示，正在研制的这款名为RK-15的靶向药，主要优势在于抗击肿瘤过程中可以保留健康的脑细胞。研发该药物期间，研究人员曾经使用过一种名为“查耳酮”的药物分子，而这种物质常见于咖喱中。主导该研究的药物学家拉胡尔博士从小在印度长大，他首先发现查耳酮具有抗炎和抗癌的功效。研究人员称，下一步他们将进行动物实验，验证该靶向药物的有效性。 （知 文）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn