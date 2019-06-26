瑞戈非尼即将开展在脑癌患者中的多臂合作试验

拜耳近日宣布，平台试验“GBM AGILE”（全球脑胶质瘤适应性临床创新试验体系）的瑞戈非尼治疗组已在美国面向新诊断和复发性胶质母细胞瘤，这标志着一项国际性、创新性研究的开始，该研究由全球适应性研究联盟（GCAR）发起，拜耳公司对试验所需药物以及资金提供支持。拜耳的瑞戈非尼将是本试验评估的第一款药物。截止至2019年年底，GBM AGILE将在美国开放超过40家学术医学中心和以社区为基础的研究机构，并计划到2020年扩大至欧洲、中国、加拿大和澳大利亚。

“我们很高兴瑞戈非尼组是GBM AGILE试验首个招募患者的治疗组，期待看到瑞戈非尼能够帮助这些急需治疗选择的患者。” 拜耳处方药事业部高级副总裁，肿瘤开发负责人Scott Z. Fields博士说，“拜耳积极支持瑞戈非尼在多种肿瘤类型中的临床研究，以探索其治疗潜力，从而帮助更多有需要的患者。”

胶质母细胞瘤的治疗选择十分有限，在过去的几十年中患者的预后没有明显改善，95%的患者在确诊后的5年内死亡，半数以上患者在确诊后的前15个月内死亡。2018年12月发表于柳叶刀肿瘤学的随机、多机构、研究者发起的II期REGOMA临床试验中，瑞戈非尼显示了与标准治疗相当的初步疗效。

Henry Ford癌症研究所是密歇根州最大的癌症研究机构之一，是GBM AGILE第一个临床中心。“GBM是一种侵袭性脑瘤，几乎没有有效的治疗方法。” Henry Ford癌症研究所医学博士，Henry Ford医疗系统精准医学和临床试验医学总监Tom Mikkelsen说，“我们很高兴GBM AGILE面向这些急需的患者开放，并对新的治疗方案进行评估。”

瑞戈非尼已经在90余个国家包括美国、欧盟各国、中国和日本获得了批准，用于转移性结直肠癌、转移性胃肠道间质瘤和肝细胞癌的治疗，其商品名为拜万戈。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）