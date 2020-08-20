新免疫疗法或有助延长一种常见脑癌患者存活期

澳大利亚伯格霍弗医学研究所开发出一种新的细胞免疫疗法，在临床试验中延长了多形性胶质母细胞瘤患者的平均存活期。相关论文已发表在新一期美国《临床检查杂志》上。

多形性胶质母细胞瘤是大脑中枢神经系统中一种常见的、恶性极高的肿瘤，治疗后易复发，患者确诊后平均存活期仅为14至17个月。

伯格霍弗医学研究所近日发布公报说，该机构教授拉吉夫·康纳和同事一起开发出一种新的细胞免疫疗法，在临床治疗中先提取患者血液样本，将其中的人体T细胞经人工强化后再重新输入患者体内，使其可以识别并杀灭巨细胞病毒。此前有研究认为，多形性胶质母细胞瘤发病可能与巨细胞病毒感染有关，因为巨细胞病毒在患者癌细胞中表达率极高。

在一期临床试验中，25名已完成手术等常规治疗的多形性胶质母细胞瘤患者接受了这种免疫疗法作为辅助治疗。结果显示，这些患者平均存活期提高至21个月，较目前该类型脑癌患者平均存活期有提升，而且该疗法对于患者是安全的。研究人员表示将进一步改善该疗法。(记者陈宇)