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泡脚加什么好？有了这几样东西 养生效果加倍

王子乔

2019年09月17日08:33 来源：人民网-科普中国

　　众所周知，热水泡脚可以改善局部血液循环、驱除寒冷、促进代谢，达到养生保健的目的。然而，你知道吗，在泡脚水中加入不同的“佐料”，会有不同的效果？下面，我们就来了解一下，不同的泡脚原料都有哪些作用吧。

　　一、生姜

　　生姜味辛，性微温，能温经散寒。用生姜泡脚能温通经脉，有效改善微循环，缓解手脚冰冷症状，对风湿寒痹效果很明显。同时，生姜有解表散寒作用，可有效预防治疗轻症风寒感冒。

　　二、花椒

　　在中医看来，花椒可以温中止痛、祛湿散寒。用花椒水泡脚和用当归、红花泡脚有异曲同工之效，都能活血通络，使整个机体血脉畅通，浑身暖融融的。另外，花椒还是一种天然的消毒剂，用花椒水泡脚还能帮助治疗脚气。

　　三、艾叶

　　艾叶味苦、性温、无毒，具有回阳、逐湿寒、理气血、止血安胎等多种功效，也常用于针灸，因此被称为“医草”。艾草泡脚能够改善肺部功能，对于患有慢性支气管炎和容易咳白痰的人很有好处。

　　四、白醋

　　白醋是一种很好用的泡脚材料。白醋加入温水后能较快地透过脚部皮肤被吸收，起到软化血管、促进血液循环的作用，适合调理高血压、高血脂、慢性疲劳综合征，还能软化角质。白醋有活血散瘀作用，经常泡脚可软化脚部皮肤角质层，改善粗糙情况，令皮肤光滑有弹性。

　　五、盐水

　　经常用盐水泡脚能够起到杀菌消毒，防止脚气病的作用，还可以使足部的肌肤保持光滑清洁。

　　六、柠檬

　　生活中我们都知道柠檬可以用来泡水喝，却想不到柠檬也是一种泡脚的好材料。柠檬味甘酸，性平，能生津解暑、和胃安胎。柠檬含丰富的柠檬酸、维生素C，可促进新陈代谢，有效缓解疲劳及延缓衰老。另外，经常用柠檬泡脚对脚气、鸡眼等脚部皮肤病也有一定疗效。

　　在了解完不同泡脚原料的好处之后，还有一些事情需要注意：首先，泡脚时间并非越长越好，应以脚背泛红、身体微微出汗为宜。其次，泡脚温度因人而异。人的正常体温是36℃-37℃，泡脚的水温要比正常体温高出2℃-3℃，约为40℃。脚上茧较多的人，水温可适当高一点；小孩皮肤嫩，水温要低一点；糖尿病患者因为脚部皮肤不敏感，水温也要低一点，过高易引起皮肤烫伤。第三，泡脚水量要够，让水到达小腿处最好，至少要没过脚踝。

　　本文由中国中医科学院中医门诊部副主任医师、国家中医药管理局中医文化学后备学科带头人、中医学博士、博士后宋歌进行科学性把关。

 

(责编：许晓华、杨迪)


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