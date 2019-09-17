吃网红“自热火锅” 竟然这么危险？

不用火、不用电，只需要加一瓶水，就能享受热腾腾的火锅……如今，号称“懒人自煮自热火锅”悄悄走红，一些品牌还纷纷推出米饭、面条、粉丝等自热食品。可是，记者在调查中发现，自热方便火锅虽然美味、快捷，却存在一定安全隐患，自热食品的发热包属于易燃易爆品，消费者在使用时要非常小心，且坐火车和飞机都不允许携带。

什么是自热火锅

自热火锅不用火也不插电，它主要是由食材、食材锅、锅盖、外锅和发热包组成。其加热原理是利用发热包内的物质与水接触，释放出热量，从而使得上层食材锅内的食物吸收热量后温度升高。除“自热火锅”外，它也被称为“微火锅”“清煮火锅”“自煮火锅”等。

这个最初出现在微商朋友圈的产品，吸引了越来越多的餐饮和食品公司加入。从做火锅底料的到做连锁火锅店的，许多公司做起了自热小火锅生意。就连做零食的良品铺子，也在自家天猫旗舰店里卖上了自热火锅。现在去天猫、京东等电商平台搜索“自热火锅”，至少会出现近30个品牌。

吃个火锅还报警了！

但这种方便食用的热食中隐含着不小的安全风险。记者注意到，网上有不少关于自发热火锅使用时报警器会报警的报道，还有消费者将使用自热火锅时，引发燃气报警器持续报警的视频发到了短视频平台上。

消费者小陈自从一次在家吃自热火锅导致燃气报警器报警后，就不敢再吃了。据介绍，她当时按照使用说明的步骤在厨房操作，盖子开始冒热气后打算回屋待会，可还没离开厨房，燃气报警器就突然响了。

“当时吓了一跳，害怕燃气泄漏特意给燃气公司打了电话，对方上门检查后说燃气并未泄漏。”检查人员称可能是自热火锅惹的祸，因为燃气报警器只有检测到一氧化碳超标时才会报警，可能是自热火锅加热时释放的气体触发了警报。

此外，消费者小李告诉记者，有一次在家里玻璃茶几上吃自热米饭，盒盖上的排气孔刚冒气，就听到“嘭”的一声玻璃茶几的一角炸裂了，弄得米饭撒了一地。

记者随机购买了一盒自热火锅，拆开包装后，先将火锅底料和所有食材放入餐盒，并加入冷水。随后撕掉加热包外袋放入底层盒子，加凉水没过加热包。将食材盒置于加热包上，打开密闭盖上的透气孔将火锅盖严。几秒钟后便有蒸气喷出透气孔，几分钟后盒子中传出“咕噜咕噜”水沸腾的声音，盒体受热膨胀变形，靠近饭盒能感受到高温。过了10多分钟，盒子发出“嘭”的一声，然后记者家中的燃气报警器响了起来。关掉燃气报警器又等了几分钟，打开密闭盖，高温蒸汽扑面而来。在食用过程中，自热火锅一直保持较高温度。食用完一个小时后，饭盒外部仍感觉烫手。

厂家这样说

报警器为什么会持续报警？

那么，究竟是什么原因，导致燃气报警器持续报警呢？记者拨通了发热包生产厂家的电话。“发热包发热的时候，会产生微量的氢气，因为氢气导致烟感器报警。”某发热包生产厂家负责人表示。氢气是一种具有可燃性和还原性的气体，纯净的氢气在空气中安静地燃烧，而不纯的氢气在燃烧时可能产生爆炸。

发热包产生氢气有没有危险？

不过，针对发热包反应过程中产生的氢气，生产厂家的人员对记者声称“绝对没有安全隐患”。

某发热包生产厂家负责人告诉记者：“是没关系的，如果说那个东西很危险的话，它在市场上也不可能会这么火，你不要想得那么危险，没那么危险，大企业都在做。”

安全测试

1 在密闭空间里，发热包有爆燃风险

发热包的厂家说绝对没有安全隐患，可是，关于自热食品使用过程中报警器报警的报道却不时出现。那么，发热包遇水反应后究竟存不存在安全隐患？

不久前，上海市消费者权益保护委员会通报了对20件自热方便火锅类产品的测试情况。试验项目包括外观及包装标识检查、锅体表面温度、发热包遇水反应释放气体、发热包二次加水反应、发热包成分及含量等指标。测试结果显示，测试的发热包均属于“遇水放出易燃气体的物质或混合物”。

国家化学制品安全质检中心常务副主任商照聪告诉记者：“我们做了很多实验，基本上每包加热包大概能产生40升氢气。氢气在空气中的燃烧极限是4%到75.6%，当然还有其它一些封闭，或者半封闭的条件，比方说车内，都会存在类似的风险。”

2 旅游大巴上一起吃火锅，也需当心

不光自热食品在密闭空间使用时，可能带来爆燃的风险， 在一些公共场合，密集大量地使用，也有很大的安全隐患。

国家化学制品安全质检中心主任助理肖秋平说：“比如说旅游大巴、长途大巴行驶过程中，很多游客并不知道，这里面会产生氢气，大面积、大量地使用自热火锅，有可能导致氢气在车辆里面累积，特别是夏天，开着空调，整个车厢是密闭的环境，在这种情况下，如果达到了爆炸下限浓度，碰到一点点的火源，并不需要打火机这种火源，可能身上的一点静电，或是电路的一些火花，足以引发爆燃事故了。”

3 用完丢弃的发热包，仍存安全隐患

专家还告诉记者，不光自发热产品在使用过程中达到氢气的爆燃极限值后，有可能带来爆燃的风险，使用完丢弃的发热包，也同样存在安全隐患。

上海消保委此次试验中，还将反应过的20个样品发热包再次浸没于水中。结果表明，有14件样品的发热包出现了不同程度的持续放气现象。反应持续时间均超过3分钟，最长可达8分钟。

如果这样的加热包被丢弃后，在垃圾桶等密闭的空间里跟水相遇，再加入一点火源，就可能燃烧。