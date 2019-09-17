过敏性鼻炎高发 专家支招咋防范

一早醒来，鼻涕流个不停；连打几个甚至十几、几十个喷嚏；眼睛有些发红、发痒，你以为这是初秋感冒了吗？不！你很可能是患上了过敏性鼻炎。连日来，山西晚报记者走访省城多家医院了解到，随着季节的交替，过敏性鼻炎患者明显增多，而且很多患者都是反复发作，究其原因，这些患者往往对该病的认识、治疗存在明显误区。对此，本报特邀山西省中西医结合医院耳鼻咽喉科副主任梁毫就过敏性鼻炎的预防、治疗以及认识误区进行了梳理。

容易被误认为是感冒

过敏性鼻炎是鼻腔的一种过敏性炎症，常见症状有鼻痒、喷嚏、流清涕、鼻堵等，鼻堵严重时可能会引起鼻血，患者经常不自觉地揉鼻子。发病除有季节特点以外，还具有以下明显的临床特点：鼻痒、鼻塞、流清水涕、打喷嚏（连续多个），有其中两种以上表现者，就可以考虑诊断为“过敏性鼻炎”，严重的过敏性鼻炎患者还常常出现眼痒、结膜充血等。过敏季节一过，多数病人不治而愈。因此，很多人都没有在意，几年下来同样的症状还是会反复发作。多次反复后就容易形成常年性鼻炎，甚至发展为更为严重的过敏性哮喘。

很多人会觉得奇怪，相对于中青年来说，老年人和儿童免疫力较低，但为什么过敏性鼻炎患者反而以中青年人居多？“其实，过敏性疾病并非由于抵抗力下降导致，过敏是免疫增强的一种表现，免疫强往往就会过分敏感。我们生活的环境中有很多致敏因素，部分年轻人免疫亢进，就对这些致敏因素很敏感，体内会产生抗体，再接触致敏因素就出现过敏反应。”梁毫说。

采访中，山西晚报记者了解到，过敏性鼻炎患者常出现流鼻涕、打喷嚏的症状，容易误以为是感冒。对此，梁毫建议患者在出现症状时，可以通过以下3种方法来分辨究竟是感冒还是过敏性鼻炎：

1、感冒一年四季都可能发生，部分过敏性鼻炎也可能因为过敏原常年存在而犯病，但有的过敏性鼻炎是季节性的，只在某个季节发作。

2、感冒通常一周左右就逐渐恢复，如果流鼻涕打喷嚏持续两三周，应考虑是否是鼻炎。

3、感冒可能引起发烧、嗓子疼，过敏性鼻炎一般没有这些症状，但可能会有眼睛痒的症状，因为鼻腔泪囊相通，过敏性鼻炎可能合并过敏性结膜炎。

出现症状时不可忽视

过敏性鼻炎在秋季发作，那么是不是秋季过后就会自愈呢？

“如果是季节性过敏性鼻炎，一到该时节就发病，过敏原没了，不用药也能好。”梁毫介绍，如果是常年性过敏性鼻炎，过敏原比较恒定，如螨虫、真菌等，只要遇到这些东西就犯鼻炎。比较而言，季节性的过敏性鼻炎相对好控制，可在过敏期到来前，提前几天开始用抗组胺药物、局部喷的激素，就能起到预防发病的作用。而常年性的过敏性鼻炎比较麻烦，最好通过皮肤点刺实验、血液化验检查等手段，找出过敏原，有的放矢避免接触。

“有些人觉得自己是季节性的过敏性鼻炎，不在意。切不可因此而忽视甚至放弃对过敏性鼻炎发病时的治疗，因为如果任由过敏性鼻炎加重而不去控制的话，很容易发展为严重威胁生命的‘过敏性哮喘’！即使轻者也会发展为鼻息肉等必须手术治疗的疾病。”梁毫强调。

过敏性鼻炎反反复复，患者痛苦不堪，打喷嚏、睡不着觉、头晕迷糊，严重影响了生活质量，为何鼻炎久治不愈，反复复发呢？

梁毫分析认为，一是病灶组织去除不彻底。由于鼻腔环境特殊，许多治疗手段都无法彻底清除鼻腔内病灶组织，造成治疗后炎症再次发生，出现鼻炎久治不愈的难题。二是鼻腔黏膜细胞遭破坏。正常人鼻腔会分泌清澈液体，再通过鼻纤毛规律摆动。由于治疗不当导致鼻腔黏膜细胞受损，致使鼻腔出现病毒、导致鼻炎复发。

对此，梁毫建议通过以下方法进行防治：

1、对于鼻塞严重者、甚至已经影响正常生活工作，局部应用1%麻黄素、呋麻滴鼻液等减充血剂以缓解鼻塞症状。

2、抗组织胺药物（俗称：抗过敏药物）：包括扑尔敏、赛赓啶、非那根、盐酸西替利嗪、氯雷他叮等，这类药物的特点是使用方便，见效快，但易发生不同程度的注意力不集中、嗜睡等副作用。

3、类固醇激素（俗称：激素）：如强的松、地塞米松等，对于过敏性鼻炎，只是局部应用，所以只要不长期使用且能配合医师指示，安全上则无需多虑。近年来人工合成的丙酸氟替卡松、糠酸莫米松鼻喷剂等，效果良好，无全身副作用，为目前较理想的药物。

4、酮替粉：既有阻止介质细胞脱颗粒的作用，又有拮抗组胺的作用，但也有嗜睡副作用。每次口服1mg，每日1～2次。

民间“偏方”不要轻易尝试

当被问及网上很多治疗过敏性鼻炎的偏方能否使用时，梁毫表示，“很多偏方大家不要轻易尝试，因为每个人的体质不一样，一般来说大家对水、氧气、二氧化碳这些常见物质不过敏，但是其他任何一种物质都有可能引起过敏反应，尤其本身就是过敏体质的人，轻易尝试可能会导致过敏反应加重。”他介绍，国内外有治疗过敏性鼻炎的专业治疗方法，中西医结合治疗方法也很多，而偏方没有经过长期实践检验，缺乏可靠性和安全性。

网上有一种偏方名为蜂毒法，即用蜜蜂蜇穴位，据说蜂毒中含有抗过敏物质，可以治疗过敏性鼻炎。对此，梁毫强调，蜂毒里含有异体蛋白，是自然界当中最容易引起过敏的一类物质，有人吃肉、鸡蛋以及喝牛奶过敏，就是这些食物所含的异体蛋白所致，这类患者如果被蜜蜂蜇这一下，很有可能导致过敏性休克，后果非常严重，“所以大家千万不要随意尝试，此法无论从中医还是西医角度来说都没有任何科学道理。”

梁毫表示，一种疾病选择什么样的方法治疗，首先需要医生通过客观、理智的分析、判断，得出治疗结果，然后再根据病人的整体情况以及疾病的特点来选择科学的治疗方法，“抛开这些偏方的对错不谈，仅就人的个体差异这一方面来讲，这些所谓的偏方并不适用于所有人，所以患者在选择治疗方法上需谨慎。”

日常生活中，过敏性鼻炎患者应注意温度变化对鼻腔的刺激，尤其是冷空气的刺激，要适时保暖，调节心理状态，加强体育锻炼，增加身体的协调能力，睡眠要规律，确保身体功能的稳定，提高身体各器官之间的和谐关系，总结哪些食物或物质会导致过敏反应，从而少接触、远离这些过敏原。此外，换季时，从衣橱里拿出的被褥衣物等一定要先清洗晾晒，再铺盖使用，防止尘螨等导致过敏反应加重。过敏性鼻炎患者最好不要养宠物，如果养，尽量别把宠物带进卧室。

喷鼻药不能一喷了之

梁毫介绍，很多久治不愈的鼻炎患者就医，都存在一个问题，喷鼻剂使用不当。鼻喷剂可以直接作用于病变位置，有效减轻鼻黏膜的充血、抗过敏，副作用小。梁毫根据多年临床经验总结，喷鼻药物使用要注意三点，喷对时，喷对地，喷够量。

喷鼻子药物之前，要把鼻子里面的鼻涕擤干净，要用与鼻孔反方向的手，将喷头伸进鼻孔“内”，快速用力喷射，使药物均匀分布在外眼角侧也就是鼻腔外侧“壁”的黏膜上。然后，“用鼻吸几次气”，让药物在鼻黏膜分布的更广泛一些，然后再正常呼吸。

喷对时，是指严格按照药物说明书，不能随便减量，治疗期间，建议随身携带。要求一天用两次的额，两次用药间隔时间要达到12小时左右。

喷对地，鼻两侧鼻孔中间鼻梁位置是鼻中隔，这个位置黏膜较“薄”。要用与鼻孔反向的手，将喷鼻剂喷头插到已经清洁好的鼻孔中，向外眼角侧稍微倾斜，用力喷出，这样药物才能达到黏膜丰富的鼻腔外侧壁位置，保证药物能发挥最大作用。如果垂直喷，药物大量喷射到鼻中隔上，不仅不能吸收，还有可能损伤鼻中隔黏膜，长期如此，有鼻中隔黏膜干燥的情况发生。

还要喷对量，使用前，要将药物充分摇匀，保证喷口通畅，用力挤压，喷出的药物能够量足。长期使用，可以用清水，轻轻擦拭喷鼻剂上口，保证清洁卫生。

梁毫强调，使用喷鼻剂一定遵医嘱，避免出现鼻衄（鼻出血），部分患者对喷鼻剂的气味不适应，出现头痛及鼻、喉部干燥、刺激等副作用。

山西晚报记者 薛琳 通讯员 范宵翔