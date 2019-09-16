国家卫健委：患者安全感显著提升 将通过“三加强”进一步改善工作

人民网北京9月16日电（董童）“今年5月，在瑞士日内瓦举行的世界卫生大会通过决议，将每年9月17日设立为世界患者安全日，以传播患者安全理念，推动全球协同合作，共同增进患者安全。经研究，中国将今年患者安全日的活动口号确定为‘人人参与患者安全’。目的是动员医院各个岗位的工作人员、患者及其家属、社会各界共同关注患者安全，人人参与患者安全，由点到面形成合力，共同编织一个紧密的安全网，提升医院安全水平，保障患者健康权益。”在国家卫健委今日召开的介绍患者安全工作成效情况新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局副局长周长强如是说。

医疗质量和安全显著提升

据了解，国家卫健委近年来出台了多项政策性文件，建立并完善医疗质量管理的长效机制，不断完善临床诊疗相关规范标准体系，明确在诊疗活动中医疗机构和医务人员应当遵守的一系列制度，对保障医疗质量和患者安全发挥了重要的基础性作用。同时，还将患者安全管理融入医疗管理的各个环节，通过完善顶层设计更好地保障患者安全。

据国家卫健委发布的公开资料显示，从2005年开始，先后在全国范围内组织开展了医院管理年、医疗质量万里行、大型医院巡查以及改善医疗服务行动等活动，通过改善医疗服务流程、加强单病种质控、构建医院感染防控体系、提升临床用血保障水平、加强抗菌药物合理使用管理、开展优质护理等服务。不断加强医疗规范化管理，提升质量、完善服务、保障安全。2018年印发了《关于进一步加强患者安全管理工作的通知》，专门就患者安全工作做出部署，明确提出五项主要任务和十项工作措施。

“在政府主导、行业推动，特别是医疗机构和医务人员的不懈努力下，我国医疗质量和安全水平显著提升。住院患者死亡率、压疮发生率、输血反应率等患者安全类指标持续下降，患者在医院期间的获得感、幸福感和安全感显著提升。”周长强表示。

通过“三加强”改善患者安全工作

在谈到关于患者安全的具体工作，周长强认为，虽然近年来我国的患者安全工作取得了长足进展，但是也有一些新挑战。“客观上，现在人口老龄化，医疗服务量都在持续增长，医疗新技术的发展给患者安全带来了新要求和挑战；主观上，我们存在着对患者安全重要性认识不足，重视程度不够，患者安全管理能力有待进一步提高。”

周长强表示，未来将从三方面进行加强和改进患者安全工作。“一是把患者安全作为加强医疗管理的一项重要内容。按照预防为主、系统优化、全员参与、持续改进的原则大力推进患者安全；二是要突出重点，持续提升医疗机构的患者安全管理水平。要加强医疗机构患者安全管理的组织体系和制度体系，也要突出重点，加强对一些重点领域、重点部门、重点环节以及重点人群的患者安全管理。去年的患者安全的通知中都做了全面阐述；三是要加强教育培训，要营造积极的患者安全文化。”

同时，他还表示，下一步，国家卫健委将围绕构建“政府主导、各方参与”的患者安全工作格局，提升患者安全管理水平，营造积极的患者安全文化等方面开展工作，提升患者安全水平。