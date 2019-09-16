广东省中西医结合学会治未病专业委员会委员、佛山市中医院治未病中心副主任医师 陈诗慧□中医师 禤影妍

中医五行理论认为，秋季在五脏中与肺脏对应，肺为娇脏，喜润恶燥，其外合皮毛，开窍于鼻。燥邪为秋季主令，最易耗损阴津，所以燥邪来袭首先侵犯肺部，导致人们出现干咳无痰、口鼻和皮肤干燥等症状。尤其是老慢支患者，入秋后就开始担心，随着寒冬的到来又会旧病复发，迁延到来年春天才好。所以，入秋后要内外兼施，采取身心同养的保健手段滋阴润燥，养护肺脏，安然过冬。

一天中，养肺的最佳时段在凌晨3~5点，此时肺经的气血最旺。中医认为“肺朝百脉”，这时调养肺脏的最好方式就是睡觉，所谓“寅时睡得足，色红精气足”，肺脏才能更好地“主气、司呼吸”。另外，为大家推荐几种简便易行的养肺法，可在空间开阔、空气较好的地方做，比如家里阳台上或公园里。

搓鼻。用两手拇指外侧沿鼻梁、鼻翼两侧上下来回搓至鼻子旁的迎香穴（位于鼻唇沟与鼻翼交界处），约半分钟左右产生热感，再用食指按摩迎香穴5分钟，每天早上做1次。

摩喉。取坐位，头向上仰，颈部伸直，张开手掌，拇指与其他四指分开，虎口正对咽喉部，用手沿咽喉部向下按摩直至胸部。每天早上做1次，每次3~5分钟。

吐纳。取站位，双足与肩同宽，两手自然下垂，闭目，缓慢深呼吸，使胸廓尽量扩张，想像自己的肺部充满了新鲜空气，然后慢慢呼气，使肺部气体充分交换。每次深呼吸5~10分钟，可养肺益气补肾。

擦背。取一条长毛巾，左右手各执一端，上下来回斜着摩擦背部，力度适当，以皮肤微热为宜，每次2~3分钟，每天1~2次，有助宽胸理气，益肺平喘。

大笑养生法。悲伤肺，秋季因气温下降，枯木衰草，容易使人心情低落。清晨放松身体后，吸气提肛，放声大笑，一直笑到吸入的一口气吐尽为止。放松后重复，每次3~5分钟，每天1次，可宽中解郁，宣畅肺气。

此外，秋季饮食要特别注意。秋季在五色中与白色对应，可适当多吃些白色食物，如银耳、莲子、百合、雪梨、白萝卜、山药、莲藕等，有助养肺，滋阴润燥，将老慢支拒之门外。