指导患者用药 北京市开设68个药学门诊

“北京22家市属医院于2019年8月起全面开设药学门诊，为患者用药指导开通门诊服务通道。”近日，北京市医院管理中心在北京安贞医院召开媒体沟通会，该中心党委书记、主任潘苏彦在会上表示。

患者拿到药物后会遇到很多问题，用法用量、注意事项等简单问题可通过医院免费的用药咨询中心解决。如果遇到更加复杂的问题，如多种疾病用药合并、服用高风险药物长期监测、服药后引起不良反应疾病或检查指标异常等，就需要到药学门诊就诊。

潘苏彦介绍，截至目前，北京市市属医院共开设了药学门诊68个，患者均可通过京医通平台预约挂号、医院APP挂号平台或现场自助机挂号。其中药师独立出诊的药学门诊有48个，药师医师联合门诊20个，共涉及专业近30个，基本覆盖综合诊疗范围，成为了国内首个集团化的专业齐全的药学门诊。

一些医院根据自身特点开设了专科药学门诊，如安贞医院开设冠心病药物治疗管理门诊，积水潭医院开设骨质疏松药学门诊，佑安医院开设艾滋病药物治疗管理门诊，天坛医院开设癫痫医师药师联合门诊，友谊医院开设肾内科医师药师联合门诊等。

药学门诊为每位患者服务约30分钟，服务对象包括：同时接受不同医师处方的患者；服用5种及5种以上慢性病治疗药物的患者；正在服用高风险药物的患者；服用药物导致实验室检查异常的患者；药物治疗依从性不好的患者；近期在接受治疗时经历了药物不良反应的患者；老年人、儿童、妊娠期和哺乳期妇女等特殊人群。

“药学门诊统一纳入医院门诊管理，在专门的区域为患者服务，药师定期出诊。自开诊至今，累计服务达30万人次，有效降低了患者选药和试药的随意性，避免了药物不良反应和药源性疾病对患者的伤害，还提高了药物疗效，减少了药品花费及未来疾病治疗费用。”潘苏彦表示，患者合并例均减少用药品种0.5种药物，精简药物最多者由原来的23种药物降低为6种；患者半年人均花费降低178.9元，且用药效果更佳。

（实习记者于紫月）