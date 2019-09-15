老年人多社交可降低痴呆风险

英国研究人员在新一期美国《科学公共图书馆·医学》杂志发表论文说，社交活跃的中老年人患痴呆症的风险更低。

英国伦敦大学学院研究人员分析了超过1万人的生活与健康数据，他们在1985年到2013年间多次接受了社交状况调查和认知能力检测，有的健康数据还更新至2017年。结果显示，在60岁时几乎每天都与朋友会面的人，与隔几个月才与朋友会面的人相比，此后患痴呆症的风险要低12%。

研究还显示，50岁和70岁时有较多的社交活动，也与痴呆症风险下降有关联，不过这种关联在统计学上的显著性要低一些。研究人员认为，在任何年龄段的社交活动都有助于降低痴呆风险。

据介绍，此前已有研究显示社交活动较多与痴呆风险下降之间存在关联，但由于相关数据的时间跨度不够，难以排除受调查者是因为认知能力下降才减少社交活动的可能性，新研究中所用的长期跟踪数据能更好地支持社交活动有助降低痴呆风险的观点。

论文作者之一、伦敦大学学院教授吉尔·利文斯顿说，社交活动可以锻炼记忆和语言等认知能力，帮助大脑更好地应对衰老，与朋友聚会还能让身体多活动，这些都有助于老人减少罹患痴呆症的风险。