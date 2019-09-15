多吃鱼的健康益处又增添了一条：预防肠癌。根据一项国际联合研究，坚持多吃鱼能显著降低罹患肠癌的几率。

该研究由法国国际癌症研究署领导开展，欧洲40家研究机构参与，报告发表在美国期刊《临床胃肠病学与肝脏病学》上。这是一项大规模队列研究，研究人员在15年间对欧洲47.6万人进行了跟踪研究，使用的是欧洲癌症与营养前瞻性调查的数据，创下了同类研究的纪录。主要结果发现，常年多吃鱼的人患肠癌的风险，比少吃或不吃者少12%。该研究还发现，食用少脂鱼类和多脂鱼类都与结肠直肠癌风险下降有关，不过多摄入多脂鱼类关联更为明显，而在有壳水生动物中则未发现类似联系。

世界癌症研究基金会研究资金负责人安娜·迪亚斯·丰特博士说：“这项大型研究提供了新科学证据，表明多吃鱼能够降低患肠癌的风险，其原因尚不完全清楚，不过有说法表示，某些几乎只存在于鱼类的特定脂肪酸，比如欧米伽3，能发挥抗炎功效，从而起到了保护作用。”

根据该最新发现，研究人员建议每周吃两份鱼以降低肠癌风险，其中至少一份是多脂鱼，如三文鱼或鲭鱼。此外，有研究表明，吃鲭鱼、鲑鱼、鲱鱼等多脂鱼类还可降低心脏病风险，预防大脑退化。▲ （李 伟）