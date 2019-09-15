白露已过，冷空气日趋活跃，很多地方开始常出现秋季低温天气。这时候，有一种疾病开始“袭来”——中风，即卒中。气温骤然变化，可能影响血脉运行，导致卒中。很多人对卒中的认识主要来自于脑卒中（脑中风）。其实，眼睛也可能因为受凉、疲劳等造成眼底血管阻塞，引发中风症状，这就是“眼中风”。

“脑中风”已经家喻户晓，可是您知道眼睛也会“中风”吗？“中风”在医学上被叫作“卒中”，眼卒中就是临床上所说的视网膜中央动脉阻塞，是指由于流经视网膜中央动脉的血液阻滞所引起的视网膜缺血坏死、视力丧失。这是一种严重的急性致盲性眼病，致盲率高达80%。

无痛性视力下降应警惕

许多疾病的发生都有先兆，“眼中风”也是如此。该病的主要症状表现是突然发生的无痛性视力下降，这种视力下降在经过短暂的休息后是不能缓解的。有一部分“眼中风”患者在永久性视力下降之前会发生一过性的黑矇，即突然眼前一片黑，什么也看不见。这种一过性的视力下降在休息一会儿（可以是几秒钟，也可以是十几分钟）以后，视力可以逐渐恢复。所以，如果您最近一段时间经常会出现一过性视力下降，就应该提高警惕，及时到医院进行检查，看看有没有视网膜中央动脉阻塞的危险因素。

引起中风的原因包括血管栓塞、血管痉挛、血管壁损伤导致的血栓形成，以及一些其他的原因：比如一些眼部手术使眼压和眶压急剧增高导致视网膜动脉阻塞，还有一些俯卧全麻术后的病人，清醒后发现一眼视力下降，也可能是发生了视网膜中央动脉阻塞。另外，目前随着美容业的蓬勃发展，颜面部注射玻尿酸、硅制剂的人越来越多，如果注射时误入血管，也可造成视网膜中央动脉阻塞。

那么，哪几类人群会是眼中风的高发人群？目前来看，大部分的视网膜中央动脉阻塞的患者是老年人，发病年龄多为60岁到70岁之间，平均发病年龄大约是60岁出头。血管栓子的主要来源是颈动脉、主动脉和大血管的动脉粥样硬化病灶区，心脏瓣膜疾病、感染性心内膜炎，以及下肢长骨骨折需要长期卧床的患者。

争分夺秒尽早溶栓

如果发现“眼中风”症状，应及时到医院进行检查。确诊后，需要争分夺秒进行急救处理。患者可以舌下含服硝酸甘油，眼科医生一旦确诊眼卒中，会给予扩血管治疗，包括口服和静脉输液、球后注射阿托品或654-2，吸氧、降眼压治疗。不过，这些方法都不能从根本上解除视网膜血管的阻塞，目前被证实安全有效的治疗方法是进行动脉溶栓治疗。

眼动脉溶栓治疗是通过动脉插管的方法，将小剂量溶栓药物直接送达受阻眼动脉处，在受阻动脉局部形成一个较高的有效药物浓度进行溶栓。一般情况下，只要是经过眼科医生确诊的视网膜动脉阻塞的患者，在征得病人及家属的同意都可以急诊行溶栓治疗。

然而，作为一项有创治疗，动脉溶栓也有一定的风险，下列情况就不适合进行动脉溶栓治疗：各种类型的颅内出血的患者；动脉内有脓性栓子，近期有过感染性心内膜炎者及有房颤、室壁瘤者；近期有脑挫裂伤者；严重的全身性疾病或出血性疾病。

那么，是不是只要将阻塞的血管通过动脉溶栓再通后，患者的视力都能提高？

答案是不一定。动脉溶栓治疗成败的关键是一定要赶在有效的时间窗内（48小时内为最佳时期）进行溶栓，使血管再通。如果缺血缺氧的时间过长，视网膜的神经细胞已经发生了坏死，即使血管再通视力也不能恢复。所以说“发现异常及时就诊，争分夺秒尽早溶栓”才是保护视力的不二选择。

（作者：李臻，单位：首都医科大学宣武医院眼科）