急诊护士，方寸之地与时间赛跑

如果给您3秒钟的时间，您可以用来干什么？

抬头看一眼墙上的时间？

弯腰系好一只鞋带？

做一次深呼吸？

······

好像没有人会在意这么一点点时间能够给我们带来什么！短短3秒钟，是那么的渺小，转瞬即逝··· ··· 但是，对于生命来说，每一秒都是那么的弥足珍贵！

江苏省徐州市儿童医院

2018年1月20日

午后的阳光金灿灿的铺满整个急诊大厅，急诊预检分诊台的护士刘莉在有条不紊的对前来就诊的患儿进行生命体征测量和病史问询的筛查工作，和往常一样，午间的急诊异常忙碌！忽然，她听到左后方候诊区传来撕心裂肺的呼救声，转头，发现一名患儿已经倒在候诊椅旁，全身强直！！！

这是一名刚刚进入候诊区的9岁男孩，父亲去挂号，母亲陪着孩子一起坐在急诊大厅东侧的座位上等候，可男孩突然的抽搐让孩子的母亲大惊失色，没有急救知识的她害怕、恐惧，大声的叫喊起来：“快来人啊！快来人啊！！！”。

急诊护士，有着较高的警惕性和快速的同步判断能力，在呼叫声同时转头，看到的是倒地的患儿，于是她迅速转身，拿起压舌板，疾步向前，跨过分诊台，查看患儿，确认患儿四肢强直，口内有些许分泌物，是发生了惊厥，开始畅通气道，然后抱起患儿，冲向抢救室……所有的动作一气呵成、判断准确、处置迅速；

事发突然，容不得丝毫等待，如果，她绕过预检分诊台和分诊台前的人群，势必要耽误10-15秒的时间，可患儿的状态需要她“立即”、“马上”实施救治，因此，半人高的分诊台没给她造成障碍，9岁男童的体重也没影响她的速度，当患儿转危为安时，她坦然转身，回到预检分诊台和往常一样继续工作着。仿佛，她一直在预检分诊台未曾离开一样··· ···

最终，由于救治及时，男孩脱离危险继续住院观察和治疗。事后，患儿家长的致谢，网络平台的报道以及医院给予的表彰扑面而来，刘莉也成了一名网红护士。但是，在回忆当时情景的时候，她朴实的脸上露出了一丝腼腆的微笑：“这真的没什么，都是我们平时做的事情，就是出于一个急诊人的本能反应，只想在最快时间的赶过去，没留意台子是不是好跳，因为那是我离患儿最近的一个地方；也没有考虑他有多重，只想最快时间把他送到抢救室，因为，那是救治危急重症患儿的地方··· ···

虽然工作繁忙，但这里汇聚着爱与温暖故事

有人说，这里是医院最累、最紧张的地方；

有人说，这里是晨昏颠倒、昼夜不分的地方；

还有人说，这里是风险、纠纷、投诉高发的地方……

准确的说，这里是生命第一、急患至上，与时间赛跑的地方！

这里，环境永远是喧嚣的，护士的步履永远是匆忙的，凭着对生命的无限敬畏和尊重，她（他）们把生命中最美好的时光都献给了这个与死神较量的竞技场，用爱心与汗水抢救每一个幼小的生命，用实际行动诠释了“舍小家、无私敬业”的职业精神。

冬季流感肆虐， 超负荷的工作持续了一个多月，护士陈洁活动着酸疼的肩膀，下意识的将目光投向抢救室门口，发现婆婆正抱着自己年幼的孩子站在门外，婆婆说：“本来不想打搅你工作，可是孩子吃了药还是不退烧，我就抱来了，要不我再等会儿，你忙完……”陈洁看着小脸儿烧的通红的孩子，强忍着泪水趁着午饭时间带着孩子开了药，刚抱着孩子输上液体，呼救铃响了，她果断起身将孩子交给婆婆，迅速奔向了抢救室，参与新一轮的抢救工作……

平凡的工作注定是不平凡的，感人的故事却只是平凡的工作，她们坚守着南丁格尔的誓言，弘扬无私奉献的精神，潜移默化的互相影响，互相学习，将关爱与责任渗透在急救的每一个环节。

小朱，急诊一名年轻的护士，在一次抢救过程中被一个神志不清的患儿咬住了手背，大家来替换她，要她抓紧处理伤口，她却坚持将患儿的痰液清理干净；家长被她的职业责任感深深的感动，赶紧道歉，希望她不要介意时；同事关心她，过来帮助处理伤口时，她却憨厚的笑着说：“没事，他没使劲儿！！！”

其实，儿医人，儿医护理人都和刘莉一样，在患儿面前，她们只有一个目的，就是救治患儿，为生命的继续保驾护航！！！

个人的成长需要优秀的集体，优秀的集体也离不开优秀的护理人员

一朵花的美丽无法装扮美丽的春天，优秀的人才也离不开有力平台的培养。

徐州市儿童医院位于苏鲁豫皖四省交界，为淮海经济区规模最大、集医教研防为一体的三级甲等儿童专科医院，拥有包括急诊医学科在内的江苏省妇幼健康重点学科1个、省级临床重点专科10个、徐州市专病（科）诊疗中心2个、徐州市医学优势学科1个。急诊科为江苏省重点专科、江苏省儿科类紧急医学救援基地、江苏省儿科危重症专科护士培训基地。

急诊科作为临床一线窗口科室，是接诊急危重患儿最多，任务最重的科室。本着“要做就做最好”的理念，护士长孟颖慧工作中率先垂范，理论上抓学习，业务上强技能，严格要求每位护理人员，配合科主任朱峰一起实行用“真实案例分享”引导学习，以“情景演示”真实还原抢救现场的培训形式，切实加强急诊医护团队的配合，提高护理人员整体的理论知识水平、技能操作水平、团队协作能力及应急反应能力；护理人员们也是勤学苦练，练习各种急救技能、为的是“十八般武艺，样样精通”，由此，凝练出一支优秀干练的护理团队。

2018年，急诊荣获江苏省“工人先锋号”称号，这让急诊护士们更加认识到岗位的重要作用和专业的使命感。

关注儿童健康从健康儿童疾病预防开始

2018年1月3日，国家卫生计生委发布《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020)》。《计划》中要求，应以危重症为重点，创新急诊急救服务。儿童医院在肩负儿童疾病救治的同时，应大力开展儿童疾病预防保健服务，少年强则国强，少年儿童是祖国的希望，因此，急诊医疗护理延伸服务也作为急诊人平时工作的重点部分。

我国抽样调查显示,意外伤害是我国14岁以下儿童的首位死因，大部分意外伤害可以通过预防来避免，且一旦发生意外伤害,如果不能得到及时救治，丧失抢救时间，将会导致严重后果，甚至死亡。 因此，加强儿童意外伤害防范知识的宣传，提高家长和学校教师、社会公众的安全防范意识，预防控制儿童意外伤害的发生，是提高生活质量和生命质量的关键因素。

据调查，随着互联网时代的开启，许多平台在为社会群体提供一些急救知识和技能，以提高全民健康自救能力，但相关小儿的家庭急救知识推广平台仍是较少，且不能够全民普及；我们在做科普讲座的调查问卷同时显示，有些信息来源不是由医疗机构提供的专业指导，因此，自2015年起，急诊科医疗护理人员多次开展小儿家庭急救科普知识健康讲座，走进幼儿园、社区、小学、大学以及在急诊大厅安排生动的健康讲座，形式多样的为儿童监护群体科普急救知识，其中就涉及小儿惊厥的家庭急救技能。

为了兼顾家长和小朋友，2018年元宵节，急诊科医护人员精心策划了一场以“传承中华美德，守护儿童健康”为主题背景的健康讲座，得到了医院的大力支持。通过国学课堂讲述传统民族节日文化，弘扬中华传统美德；通过医护人员的现场演示，讲解发热患儿及惊厥患儿的家庭初步急救处理；不仅让孩子们在故事和灯谜活动中领略中华民族传统节日风俗习惯，学习中华民族的传统美德，更重要的是教会了家长朋友们小儿家庭的急救知识与技能，让医学与国学融会贯通，对于整个医院护理工作来说，是一笔巨大的精神财富，不仅推动了医院护理工作的长足发展，也发挥了区域内儿童优质护理服务的引领作用。

在护理专业赋予我们神圣使命的同时，“白衣天使”这个圣洁的称呼时刻鞭策着我们的思想和行为。我们是和死神赛跑的人，比任何人都希望能够救活每一个危重患儿！同时，我们也是孩子的母亲、母亲的女儿、爱人的伴侣，多重的身份强化了我们的使命感，练就了常态化的职业行为！极致的诠释了“大医精诚，厚德载物”的儿医精神！

徐州市儿童院急诊科 孟颖慧

2019年7月29日