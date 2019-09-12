突发“心梗”大声咳嗽能救命？别犯傻！

朋友圈中流传着一个独处时胸痛发作的“自救”偏方称，突然胸口出现剧痛，心梗发作时，可采用大力咳嗽的方法自救，因为这个动作可以压挤心脏，改善血液循环，让患者快速恢复正常脉搏。

咳嗽不仅不能用来治疗心梗，也不建议用在其他心脏病的治疗中。

首先，“突发胸痛”并不一定就等于心梗发作。胸痛只是一个症状，而不是一个病因。引起胸痛的疾病不仅有心肌梗死，还有主动脉夹层、气胸、甚至反流性食管炎等疾病。对于“胸痛”具体是由哪种疾病引起的，还是建议去医院让专业的医生判断。

其次，在心梗发作时，使用“咳嗽急救法”来自救可能会加重病情。因为“咳嗽”这一动作，尤其是大力咳嗽以及网帖提及的持续咳嗽都会明显增加体力及心肌氧耗，会加重心肌缺血和坏死，让原本就不堪重负的心脏雪上加霜。原本心肌梗塞就会增加心脏破裂的可能性，用力咳嗽就更易增加心室腔压力，从而增加患者的死亡风险。

第三，咳嗽心肺复苏的方法主要是用于心脏介入手术过程中，并且需要进行心电监测，如果手术过程中出现严重的心律失常的话，医生将会提醒患者进行咳嗽，以增加心脏排血量，促进全身血液循环，保持清醒，但是在不了解心脏情况的前提下，贸然大力咳嗽，可能反而会增加生命危险!

正确的急救方法

病人出现疑似心脏病突发的情况之后，在第一时间拨打120急救电话。在等待急救人员到来的时间内，一般建议病人平躺，这样可以减轻心脏组织的负担。病人和家属应该保持头脑的冷静，如果自乱阵脚的话，反而会耽误患者的救治。

如果病人平时就出现心脏异常的情况，应该考虑按时到医院复查。在一段时间内，病人频繁出现不舒服的情况，建议在家属的陪同之下进行全面检查，必要时还需住院治疗。

患病期间，病人应该避免重体力活动，否则会因为用力过度而刺激心脏功能及正常供血。还要注意保持心情愉悦，避免心情受到刺激而出现血压升高、心绞痛、心律不齐等情况。

本文由北京同仁医院心血管中心副主任医师李超进行科学性把关。