一个中等大小的月饼热量超过两碗米饭

又到中秋佳节。

早在一个多月前，市场上琳琅满目的月饼便已上架，蛋黄、豆沙、火腿、小龙虾、冰淇淋、鲜肉榨菜等口味的月饼香气四溢，让人垂涎欲滴。但每年中秋前后，各大医院消化内科门诊、病房，因月饼等油腻食物诱发疾病的就诊者人数剧增。

专家提醒，佳节时家庭聚餐，赏月吃月饼，一定要根据自身情况，科学选用并合理搭配，才能保证健康。

连吃3个蛋黄月饼，男子出现急性胰腺炎

【典型案例】38岁的张先生独自在长沙工作，上周五收到家人从广州寄来的一盒蛋黄月饼，打开后他立马吃了一个，正好没吃晚餐，于是又连吃两个50克的月饼。没多久，张先生出现上腹部疼痛、呕吐等症状，开始以为是吃坏了肚子，在家自行服用肠胃药没有缓解，痛感持续加重，朋友将他送到长沙市第一医院。经检查，张先生被诊断为急性胰腺炎，不得不住院治疗。

【保健指南】“患者突发胰腺炎，与过量吃月饼有直接关系。”长沙市第一医院消化内科主任医师徐赛群分析，张先生肥胖、血脂高，饮食应忌油腻、高脂类，而月饼正是高脂食品，容易刺激胰液过量分泌，导致胰腺水肿，诱发胰腺炎。如果伴有胆结石，尤其是细小结石和泥沙结石，会引起胆管阻塞，导致胆汁反流入胰腺，更易诱发胰腺炎。

市面上的月饼一般含有大量的糖、油脂等配料，一个中等大小的月饼所含热量超过两碗米饭，脂肪量可相当于6杯全脂牛奶。有数据显示，一个50克的蛋黄月饼含油脂约14克，家里普通的油勺量一般为5克左右，这意味着，吃一个月饼相当于喝了三勺油。

可见，月饼是高热量、高糖和高脂肪的“三高”食品。若过多食用，不仅会导致胆囊结石、胆囊炎急性发作，诱发急性胰腺炎，还会使胃酸分泌增加，破坏胃黏膜的保护屏障，使胃炎、消化性溃疡加重，甚至诱发消化道出血，影响肠胃对营养的吸收，加重脂肪肝等肝胆疾病。过量食用还易致饱胀，引起消化不良、食欲减退。

猪脚+月饼，娭毑慢性胆道疾病伴黄疸发作

【典型案例】快过中秋节了，这个周末，开福区的刘娭毑家里聚满了亲人，刘娭毑做了孙子最爱吃的红烧猪脚和油煎荷包蛋，一家人饭后还吃了火腿肠月饼。晚上，刘娭毑舍不得丢剩菜，一次性全吃光，几个小时后，刘娭毑出现肚子痛，疼痛向右肩和右背扩散，并且出冷汗，呕吐黄色液体，她不愿上医院，忍了一夜。第二天一早，家人发现娭毑的皮肤变黄了，小便呈浓茶色，这才立即送她到长沙市第一医院就诊。

【保健指南】“经门诊医生详细询问，才知道刘娭毑既往有胆囊结石病史。”徐赛群介绍，因老人吃了太多油腻食物，刺激胆汁分泌，胆囊的强烈收缩引起疼痛，并导致胆囊内的结石进入胆总管，造成胆道梗阻，胆汁无法排泄，出现腹痛、黄疸。住院后，经取石、抗感染治疗后，老人肚子不痛了，黄疸逐渐消退。

火腿月饼、猪脚、鸡蛋、动物内脏等胆固醇含量高，进食后容易形成高胆固醇血症，胆汁在胆总管及胆囊内形成结石，也会造成胆囊炎的急性发作。因此，有慢性胆道疾病的人应禁食油腻食物。

其次，有慢性疾病的人群吃月饼等油腻食物得“悠着点”，如糖尿病人过量吃，可使血糖急剧升高；心脑血管疾病者过量吃月饼，可增加血液黏稠度，加重心脏缺血程度；慢性肾病患者则会加重肾脏负担；胃炎、胃溃疡者，会因此破坏胃黏膜的保护屏障，加重胃炎、消化性溃疡病等。

而老年人，因消化吸收能力较差，过量吃月饼会对肠胃造成较大负担，造成食欲不振，甚至引起呕吐、腹泻、便秘等症状。儿童因消化吸收能力弱，难以承受大量高糖、高脂肪食品，还易诱发龋齿。

一般人群吃月饼，有针对性地配茶吃更健康

【典型案例】年轻的驾驶员小李，平时无肉不欢，近期连吃了几次鲜肉馅月饼，立马出现腹泻症状，体重明显下降。昨日一早，他前往长沙市第一医院消化内科门诊看病。医生一问病史才知道，小李一直有乙肝，检查发现其肝功能转氨酶明显升高，白蛋白下降，大便常规检查提示无感染，其病症可能与肝脏疾病有关。

【保健指南】“吃了油腻食物后，人体主要依靠肝脏和胰腺分泌消化液，其中含有消化油腻食物所必需的胆汁酸和酶，只有经过完全消化的油腻食物才能被小肠吸收。”徐赛群表示，一旦肝脏或胰腺出了问题，影响胆汁或胰液的产生，对油腻食物的消化功能下降，就会出现腹泻。小肠吸收功能不良，也会导致腹泻。

月饼如此美味可口，难道因为有些人吃易诱发疾病，大家就不能吃了吗？“当然不是，健康人群只要合理选用和搭配，是没问题的。”徐赛群举例说，月饼不宜和粥、冷饮、高糖饮料配食，这不仅不适合糖尿病人，对健康人来说，也会对大脑细胞不利，还会降低脂肪代谢；其次，吃月饼宜鲜不宜陈，月饼放置时间太长会引起馅心变质，易发生食物中毒。

在馅料选择上，孩子可吃蛋黄的，因蛋黄中所含的B族维生素和丰富的卵磷脂等，是孩子大脑和身体发育必需的营养物质；女士可选枣泥馅的，养颜防衰老；男士吃点五仁馅的，可多补充各式坚果；中老年朋友可选黑芝麻馅的，其中的维生素E含量丰富，可延缓衰老。需要提醒的是，患有心血管疾病的老年人不要晚上食用月饼，以免导致血液凝固和增加血栓的风险。

徐赛群表示，月饼有针对性地配茶吃更健康，如吃甜月饼搭配绿茶或薄荷茶；吃油腻月饼搭配普洱茶、菊花茶、山楂茶；吃清淡月饼搭配玫瑰花茶；将月饼代替部分主食，食用时搭配水果与蔬菜，也可有效控制摄入的热量。