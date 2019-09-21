保护胆囊从正确吃早餐开始

现在人工作繁忙，很多人为了赶时间就把早餐省略了，殊不知不吃早餐可能会伤胆。

胆囊的主要作用是存储和浓缩由肝脏分泌出的胆汁，成年人每天分泌的胆汁量大约为800~1200毫升。在无进食的时候，分泌出来的胆汁经肝管转入胆囊内浓缩和贮存；进食的时候，食物进到小肠后，刺激胆囊收缩，排出胆汁帮助消化食物。而经常不吃早餐，胆囊里的浓缩胆汁排不出去，淤积在胆囊中，导致胆汁中的胆固醇浓度过高，会引起胆固醇沉积，逐渐形成胆结石。

胆囊里有了结石，若没有及时发现、治疗和控制，一旦结石阻塞胆囊管后，就会引起更加严重的症状，如胆囊肿大、胆囊血管受压等，而且还会增加细菌感染和胆囊炎的风险。

此外，还要小心胆囊癌。有研究表明，约90％的胆囊癌患者合并胆囊结石；胆囊结石患者患胆囊癌的风险是无胆囊结石人群的13.7倍。可以说，胆囊结石是胆囊癌的首要危险因素。

不过，很多胆囊结石、胆囊炎患者就“该不该切除胆囊”这个问题十分疑惑。其实，我国《胆囊癌规范化诊治专家共识（2016)》中明确指出，有症状的胆囊结石，不论单发或多发，均建议进行胆囊切除术；对于无症状的胆囊结石，具有以下情况之一者，也建议进行胆囊切除术：1.单发结石，直径超过3 厘米；2.单发结石，直径小于3 厘米，但有胆囊结石家族史或患者年龄超过50岁；3.多发结石，具有引发胆源性胰腺炎的风险；4.合并瓷化胆囊或糖尿病,胆囊壁增厚,大于3毫米，考虑慢性胆囊炎；5.影像学检查怀疑胆囊癌变；6.影像学检查提示合并黄色肉芽肿性胆囊炎，虽无症状，建议立即手术病理检查，以排除胆囊癌变的可能。

需提醒的是，胆囊癌早期无特异性临床表现，或只有慢性胆囊炎症状，诊断很困难。不过，也不是没有迹象可寻，出现以下症状要格外引起重视：

1.右上腹疼痛：疼痛性质与结石性胆囊炎相似，开始为右上腹不适，继而出现持续性隐痛或钝痛，有时伴随阵发性剧痛并向右肩放射。

2.消化道症状 ：出现消化不良、厌油腻、嗳气、胃纳减少。

3.黄疸：往往在病程较晚时出现，同时伴有消瘦、乏力、皮肤瘙痒、皮肤黏膜黄染。

4.发热：部分患者出现发热现象。

5.右上腹肿块：病变晚期时，右上腹或上腹部出现肿块。

另外，胆囊癌的高危人群也要引起重视：中老年患者，50岁以上胆囊炎病人癌变率急剧增加；女性患者，慢性胆囊炎患者男女之比约1：3；病程长、反复发作的慢性胆囊炎；有结石，尤其是多发型或充满型结石者；大结石患者，随着胆结石体积增大，胆囊癌的发生率相应升高，直径大于3厘米的结石患者比小于1厘米者的胆囊癌发生率高10倍；胆囊息肉患者，胆囊息肉大于1厘米，尤其是1.5厘米以上，癌变几率大幅增加；有胆胰管合流异常患者。

由此可见，想要远离胆囊癌，就要预防胆囊结石，建议积极调整生活习惯，做到以下几点：

控制体重、合理饮食。肥胖导致更易发生胆结石，所以要避免高脂肪、高热量的饮食习惯，多食用纤维素丰富的食物，改善胆固醇代谢，有助于预防结石形成。

吃早餐。一日三餐规律饮食可以促使胆囊定时收缩、排空，减少胆汁在胆囊中的停留时间，防止形成结石。

素食者适当补充卵磷脂。正常人的胆固醇与胆盐、卵磷脂是以一定比例混合，呈微胶粒状悬浮在胆汁中，当这一比例被破坏后就容易形成胆结石。而一些素食者摄入的卵磷脂不足，且过多的纤维素妨碍了胆汁酸的重吸收，使胆汁的胆盐浓度下降，容易形成结石。

每年定期体检。针对胆结石，超声是最有效、便捷的方法，每年应做一次体检，以及时发现胆囊结石以及胆囊有无癌变等情况。