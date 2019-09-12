嚼完东西 为何一张嘴就痛

不能张大嘴巴、不能吃硬的东西，这是什么毛病？其实这种情况并不少见，它叫“颞下颌关节功能紊乱”。

60岁的李先生由于牙齿不好，前往医院口腔科诊治。当牙科医生让他张大嘴巴时，他发现只要嘴巴一张大，双侧靠近耳根处就感到隐隐地酸疼，等合上嘴时又能听见“咯噔”一声，因此，李先生不得不用自己的双手托着下巴接受治疗。

25岁的女青年晓莉晚上和朋友一起看电影，因为下班晚来不及吃饭就带了一些小零食，边看电影边嚼牛肉干。可是晓莉刚吃了一包牛肉干，就觉得脸右侧有些不舒服，她也没在意。回到家睡了一觉，次日起床感觉右侧面部疼痛难忍，张口和咬合时疼痛加重，就连刷牙都无法完成。她赶紧到附近医院挂急诊，两周后疼痛情况仍未缓解。晓莉便来到疼痛科就医，经检查发现，晓莉右侧耳廓前方的颞下颌关节有响声，无法张大口腔，咬合时疼痛加剧。

根据李先生和晓莉的病史与体格检查可以明确，他们是得了“颞下颌关节炎”，又称“颞下颌关节功能紊乱”。

颞下颌关节炎是常见的面部疼痛性疾病，常常因为咀嚼坚硬食物而导致一侧颞下颌关节损伤，后产生剧烈疼痛，影响患者进食。除了关节损伤，面部咀嚼肌过度疲劳，也是引起面部颞下颌关节区域疼痛的重要原因，如频繁夜间磨牙、义齿不匹配，导致口腔咀嚼肌长时间处于紧张状态，最终引起张口、咬合时颞下颌区域剧烈疼痛。

日常生活中如果发现颞下颌区域产生疼痛，首先应该改变生活习惯，切忌继续咀嚼较硬的食物，改吃柔软的食物甚至半流质，让损伤的颞下颌关节得到休息直至彻底修复。其次，有些咀嚼肌劳损的患者若装有义齿，建议到口腔科寻求医生帮助，调整义齿。最后，有些颞下颌关节炎患者伴有睡眠障碍，建议进行改善睡眠治疗，让长期疲劳的咀嚼肌得到充分的休息和放松。

颞下颌区域疼痛的患者还可以进行局部物理治疗，帮助损伤组织修复，缓解疼痛。

如果通过调整饮食、缓解咀嚼肌紧张仍不能改善的颞下颌区域疼痛，可以局部注射消炎镇痛药物进行治疗，绝大部分患者可以获得比较满意的治疗效果。