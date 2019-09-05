如果要给各种不良睡眠行为打分，磨牙肯定位列三甲，那种吱吱吱的声音，让人难以入眠。

磨牙，并非是牙齿在“找”磨，而是咀嚼肌的不自主收缩，专业说法叫规律性咀嚼肌运动。虽然磨牙的具体机制尚不明确，但目前认为其是中枢神经系统介导的一种睡眠行为。既然跟大脑有关，那么引起磨牙的危险因素就包括压力大、情绪易急躁、焦虑、患有某些中枢神经系统疾病、睡眠质量差等。

同样是磨牙，结果不一样。有的人磨牙吱吱作响；有的人磨牙却毫无声响，除了医生，可能连他自己都不知道。那除了吱吱声，磨牙还会留有哪些“罪证”呢？

磨牙的核心是咀嚼肌不自主收缩。虽然有的人可能不声不响，但是两边的咀嚼肌经过一晚的“运动”就会变得疲劳，即感到两侧腮帮子酸胀、疼痛；更有甚者因此拥有了肥大的咀嚼肌。

磨牙势必会造成牙齿过度损耗，因此患者可以在牙尖上找到过度磨损的证据。牙齿是不可再生组织，牙齿磨损过多，会有很多问题：牙本质暴露、冷热敏感、食物嵌塞等。

夜磨牙的处理方法可以分为以下四类：心理行为治疗、药物治疗、咬合干预、咬合板干预。心理行为疗法效果还不太确切，药物治疗使用精神类药物有一定的副作用，而咬合干预指正畸等办法，咬合板干预一般在睡觉时戴用咬合板，可以作为长期使用的治疗手段。对于磨损严重牙齿，要进行复杂的咬合重建。▲