智牙痛 为啥拔旁边的牙？

说起智齿，相信很多人都有 “一把辛酸泪”的经历。智齿萌出的那段时间，简直苦不堪言，甚至有些人还伴随发烧。然而有些智齿萌出时无声无息，若干年后却突然疼痛难忍，主人发现时已为时已晚，不仅智齿本身烂了一个大洞，还“殃及池鱼”——导致邻牙龋坏！

是不是每个人都会长智齿？

广州中医药大学第一附属医院口腔科刘艳辉副主任医师解答，智齿从古人类开始就已经开始生长，是必不可少的功能性牙齿。古人类茹毛饮血，食物坚硬粗糙，因而需要较大的颌骨，产生可以承受咀嚼这些食物的咬合力。随着人类开始使用火，食物越来越精细化，不需要颌骨提供强大的咬合力，智齿在咀嚼和消化中的作用逐步减弱，颌骨也越来越缩短，容纳智齿的空间变小，智齿参与咀嚼的功能越来越小，但是智齿并未完全消失，智齿在有限的颌骨空间内萌出困难。智齿一般在16至25岁左右萌出，也有人终生不萌。

为啥我的智齿没烂，旁边的牙却烂了？

刘艳辉解答，现代医学认为智齿因其牙体变异较大、萌出时间及位置的特殊性，常常引起多种并发症，其中在萌出过程及部分萌出后引起邻牙龋坏为较为常见的并发症之一。临床常见许多没有症状的智齿引起相邻第二磨牙远中邻面龋坏的情况，以下颌严重，最终造成下颌智齿及相邻第二磨牙共同缺损，甚至拔除。

近中阻生患龋率最高的原因是由于阻生智齿和邻牙接触紧密，容易造成食物嵌塞所致；此外，年龄与患龋率关系密切，35岁以上患龋率最高。时间因素和空间因素在智齿导致邻牙龋坏扮演了重要作用，因此主张尽早拔除位置不正、容易食物嵌塞的阻生智齿。