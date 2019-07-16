热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

智牙痛 为啥拔旁边的牙？

陈辉 张秋霞

2019年07月16日15:32 来源：羊城晚报

说起智齿，相信很多人都有 “一把辛酸泪”的经历。智齿萌出的那段时间，简直苦不堪言，甚至有些人还伴随发烧。然而有些智齿萌出时无声无息，若干年后却突然疼痛难忍，主人发现时已为时已晚，不仅智齿本身烂了一个大洞，还“殃及池鱼”——导致邻牙龋坏！

是不是每个人都会长智齿？

广州中医药大学第一附属医院口腔科刘艳辉副主任医师解答，智齿从古人类开始就已经开始生长，是必不可少的功能性牙齿。古人类茹毛饮血，食物坚硬粗糙，因而需要较大的颌骨，产生可以承受咀嚼这些食物的咬合力。随着人类开始使用火，食物越来越精细化，不需要颌骨提供强大的咬合力，智齿在咀嚼和消化中的作用逐步减弱，颌骨也越来越缩短，容纳智齿的空间变小，智齿参与咀嚼的功能越来越小，但是智齿并未完全消失，智齿在有限的颌骨空间内萌出困难。智齿一般在16至25岁左右萌出，也有人终生不萌。

为啥我的智齿没烂，旁边的牙却烂了？

刘艳辉解答，现代医学认为智齿因其牙体变异较大、萌出时间及位置的特殊性，常常引起多种并发症，其中在萌出过程及部分萌出后引起邻牙龋坏为较为常见的并发症之一。临床常见许多没有症状的智齿引起相邻第二磨牙远中邻面龋坏的情况，以下颌严重，最终造成下颌智齿及相邻第二磨牙共同缺损，甚至拔除。

近中阻生患龋率最高的原因是由于阻生智齿和邻牙接触紧密，容易造成食物嵌塞所致；此外，年龄与患龋率关系密切，35岁以上患龋率最高。时间因素和空间因素在智齿导致邻牙龋坏扮演了重要作用，因此主张尽早拔除位置不正、容易食物嵌塞的阻生智齿。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn