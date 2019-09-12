换季咳嗽 冰糖川贝炖雪梨管用吗

夏秋交替，昼夜温差逐渐增大，老人、儿童及患有各种慢性呼吸系统疾病与过敏体质的人群，又成为感冒、鼻咽炎、支气管炎等疾病侵袭的对象，咳嗽也是以上疾病的常见症状。很多人发现，小时候治疗咳嗽很有效的经典食疗方——冰糖炖雪梨或者冰糖川贝炖雪梨，如今吃起来好像没什么效果；还有的人吃了有效果，但身边人吃了却症状加重了。这是怎么回事呢？

肺燥咳嗽更适宜

冰糖川贝炖雪梨有止咳作用，但对证服用才有效。如果证型不对，服用不但起不到防治效果，甚至会加重症状。

雪梨味甘、性寒，入肺经，有清热化痰、生津润燥止咳的作用。李时珍在《本草纲目》中说“梨者，利也”，其药性下行流利，对于风热燥咳一类的咳嗽是比较适合的。

老百姓常说的川贝，中药全名叫做川贝母。川贝母有化痰止咳、清热散结作用，但它是一种性味偏寒的中药，主要用于肺热咳嗽。明代医家缪希雍在其所著的《本草经疏》中明确指出：“贝母，肺有热，因而生痰，或为热邪所干，喘嗽烦闷，必此主之。”川贝母不仅有止咳化痰功效，而且能养肺阴、宣肺、润肺而清肺热。

冰糖与川贝母搭配，其中一个重要作用就是用来调味，因为川贝母是很苦的。另一个作用是增强润肺止咳功效，因为冰糖本身也是一味中药，能健脾和胃、润肺止咳，主治肺燥咳嗽。

总体来说，冰糖川贝炖雪梨主要用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽等病症。

咳嗽原因有多种

很多人以为咳嗽都是肺的健康受到侵害引起的，中医认为五脏六腑都能引起咳嗽，且早在《黄帝内经》中就已明确指出：“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。

咳嗽既是独立的病证，又是肺系（呼吸系统）多种病症的一个症状。中医一般把咳嗽分为外感咳嗽与内伤咳嗽。其中《景岳全书·咳嗽》提到：“外感之嗽，必因风寒。”因此，在夏秋交替之际，一定要注意谨防风寒之邪等诱发的咳嗽。其中，外感咳嗽主要分为以下几种证型：

风寒袭肺 这类患者一般咳声重浊，气急，喉痒，咯痰稀薄、色白，常伴鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，恶寒发热，无汗等表证，舌苔薄白。治法是疏风散寒，宣肺止咳。

风热犯肺 这类患者常咳痰不爽，痰黄或黏稠，喉燥咽痛，常伴恶风身热，头痛肢楚，鼻流黄涕，口渴等表热证，舌苔薄黄。治法是疏风清热，宣肺止咳。

风燥伤肺 这类患者有喉痒干咳，无痰或痰少而黏甚至连成丝，咳痰不爽，或痰中带有血丝，咽喉干痛，唇鼻干燥，口干的症状，常伴鼻塞，头痛，微寒，身热等表证，舌质干红而少津，苔薄白或薄黄。治法是疏风清肺，润燥止咳。

入秋之后还常出现凉燥伤肺诱发的咳嗽，是由风寒与燥邪共同侵袭肺部所致，表现为干咳而少痰或无痰，咽干鼻燥，兼有恶寒发热，头痛无汗，舌苔薄白等症。用药当以温而不燥，润而不凉为原则。此外，还有痰湿蕴肺、痰热郁肺、肝火犯肺、肺阴亏耗等证型的咳嗽，临床需要对证治疗。

食积也常引发咳嗽

相较于感冒、发烧、过敏等原因导致的咳嗽，食积等内因诱发的小儿咳嗽往往容易被患儿家长忽视。中医认为，相较于外感风寒、风热或者细菌、病毒等外因导致的咳嗽症状，内因诱发的咳嗽大都因为患儿饮食不科学，导致痰湿内停、饮食积滞等。

儿童由于脾胃尚未发育完全，如果饮食不节制，如贪吃零食，过食肥甘厚腻之品，食物难以消化，积滞在脾胃中，会影响肺的正常功能，诱发咳嗽症状。所以，饮食导致的患儿咳嗽也应引起足够的重视。（杨璞整理）延伸阅读

家中常备“止咳妙方”

☆枇杷膏

止咳枇杷膏几乎是家中治疗咳嗽的必备药物之一。枇杷膏的主要原料不是枇杷的果实，而是枇杷叶子。家中自制的川贝枇杷膏，用的多是枇杷的果肉，只能算是甜品。虽然枇杷果实有润肺、止烦渴的作用，但如果想止咳化痰，还需靠枇杷叶。

枇杷膏和枇杷一样，性味偏凉，对于咽喉肿痛、痰黄黏稠，有痰咳不出来的热性咳嗽，如风热咳嗽、燥热咳嗽、肺火咳嗽等有效；而风寒咳嗽、喉咙干痒、咳嗽少痰或无痰者，枇杷膏吃多了反而可能加重症状。

☆橙子

据说盐蒸橙子能止咳，是真的吗？从中医角度来说，橙子入肺经，具有生津止渴、健脾胃的功效，某些咳嗽患者适量吃些橙子确实能够缓解症状。不过，吃橙子时没必要加盐，盐本身并没有平喘止咳作用，摄入过多盐反而容易引起支气管痉挛，导致咳嗽加剧。

橙子可理气、化痰、润肺，性味偏凉，对肺燥引起的热咳有一定效果，但对于寒咳来说，吃中性、偏温的橘子更合适。一般来说，如果有黄色的浓痰、咽喉肿痛、口干、口苦等症状，多半是风热咳嗽；如果咳嗽时，喉咙总感觉痒痒的，且痰为白色，量比较少，则多半是风寒咳嗽。不管是橙子还是橘子，只能起到辅助治疗作用，效果有限且因人而异，不能作为治疗咳嗽的主要方法。

☆蜂蜜水

中医认为，蜂蜜性味甘平，主要功能是补中、润燥、止痛、解毒和止咳，临床上常用于脘腹虚痛、肺燥干咳、肠燥便秘等治疗。蜂蜜止咳的主要原因在于其不但止咳，还润肺，标本兼治。

但婴幼儿不宜服用蜂蜜。自然界存在很多细菌，像蜂蜜里面可能含有肉毒杆菌。即便经过消毒、杀菌的蜂蜜，但也不排除肉毒杆菌还存留的现象。婴幼儿的免疫系统、消化功能还没发育完全，很容易出现感染。