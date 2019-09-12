体重暴增 可能是“肾病综合征”

慢性肾病被人们称为“沉默的杀手”。临床上，不少首次到医院就诊的肾病患者往往已经是病情严重的阶段，治疗效果也差强人意，因此人们认为肾病会“隐身”。

据中华医学会肾脏病学分会数据统计，中国的慢性肾脏病的发病率为11%左右，而南部地区普通成年人慢性肾脏病的患病率约为12%，患病人数仍在逐年攀升。清远市人民医院肾内科主任薛志强坦言，这种疾病的发病率很高，患上该病后患者的肾脏会受损，“年轻人是主要的发病人群。”

排尿时泡沫量多且不消失警惕肾病综合征

肾病综合征（以下简称为肾综）是常见的慢性肾病，由于原发和继发于肾脏疾病引起的一组症候群。原发性肾综一般为原发性肾小球疾病所引发。继发性肾综的病因有多种，红斑狼疮、过敏性紫癜、各类感染疾病、传染疾病等都会致使肾病发作。

“如果尿尿时泡沫很多，而且泡沫不消失，要警惕是高蛋白尿。”薛志强说。临床综合征的发病症状可以简称为“三高一低”，即高蛋白尿、高脂血症、高度浮肿和低蛋白血症。大量蛋白尿是肾综患者最主要的临床表现，指成人尿蛋白排出量＞3.5g/d，也是肾综最基本的病理生理机制。众所周知，“人血白蛋白”是一种非常昂贵的药品，目前一瓶正规产家生产的人血白蛋白的蛋白质含量是10g，而有些肾综患者每天尿液中可排出1瓶甚至更多白蛋白。

血浆白蛋白降至＜30g/L，肾综患者的大量白蛋白会从尿中丢失，当肝脏白蛋白合成增加不足以克服丢失和分解时，则出现低白蛋白血症。肾综的低白蛋白血症、血浆胶体渗透压下降，使水分从血管腔内进入组织间隙，是造成肾综患者水肿的基本原因。肾综合并高脂血症的原因目前尚未完全阐明。高胆固醇和高甘油三酯血症，血清中LDL、VLDL和脂蛋白α浓度增加，常与低蛋白血症并存。

肾脏的主要工作原理是滤过，像一个筛子，关键结构是肾小球滤过膜，如果滤过膜受到了免疫变态反应的伤害，将导致尿中蛋白漏出增多，而导致肾小球滤过膜受损的原因少数由遗传性因素导致，大多数由于免疫损伤所致。

过敏是诱发肾综的重要因素之一，其中以呼吸道和皮肤感染较为常见。每年清明祭祖和重阳登高的时节，清远市人民医院常常会出现很多被虫蚁叮咬导致身体发烧诱发肾综的病例。

薛志强特别提到，重污染工厂的工人也属于易感人群，鞋厂、砖厂和金属厂的工人容易受到重污染物的伤害，比一般人更容易患肾综。在中国，因污染物而发病的人群占所有所有肾综患者的10％—20％。“肾综常因感冒或感染而导致病情加重或复发，所以肾综患者预防感冒和感染很有必要。”

以为只是单纯的虚胖？其实是肾病引起的浮肿

“14—25岁的年轻人肾综发病率很高，初高中生尤为突出。”薛志强提醒，年纪越小的肾综患者浮肿得越厉害，家长如果发现小孩子有过度虚胖的现象应及时带其就诊。

薛志强曾遇到过一个较为极端的肾综病例。“来的时候60千克，出院的时候变成了60斤。”一名正值花季十七八岁的少女阿甜（化名）去医院就诊时，个子不高，体重却达到60千克。“浮肿非常明显，眼睛也肿得只剩下一条缝。”经过十几天的肾内科住院治疗，阿甜逐渐消肿，体重下降到60斤，接近患病前的体重。薛志强表示，一般肾综患者体内有二三十斤水是正常现象，治疗肾综浮肿需要早日治疗。

肾脏是人体的血液器官，用血量占总血量的20％。肾综极易发生机体内环境紊乱，导致体内丢失多种微量元素和血液黏稠度升高，容易诱发血栓和栓塞等并发症，增加心血管系统并发症的几率。病情严重时会导致肾功能损伤，甚至会引发急性肾功能衰竭和肾小管功能损伤。由此可见肾综的危害之大，不仅会影响到肾脏的功能，还会危及其他器官的健康，对生命造成严重威胁。

大部分“肾综”可以通过药物缓解

由于水肿症状较严重和容易复发，肾综患者常常比较恐慌，但其实绝大多数患者经过合理的诊疗均能获得良好效果。该病主要的治疗手段是药物治疗，主要应用糖皮质激素及免疫抑制剂，包括细胞毒药物治疗，原则上以增强疗效的同时最大限度地减少副作用。

“肾综治疗过程中切忌随意停药。”薛志强反复强调，肾综的治疗是一个较长时间的过程，标准用药时长为18个月。停药的过程是相当漫长的，如果患者不依照医嘱在三个月内停药的复发率几乎是100％，六个月后停药的复发率为50％，即使在医生允许下服药了一年停药，复发率也有30％，病情稳定一年过后的发病率仍有10％。因此不可以快速的减量或突然的停药，否则会导致病情的反跳性恶化，一定要在医生的指导下缓慢减药。

薛志强表示，肾脏穿刺病理活检对肾病综合征的治疗方案的制订及判断预后有重要作用，但什么时候做肾穿刺，要根据患者具体情况而定。

儿童的肾综如仅是单纯蛋白尿，尿中没有潜血，其病理类型是微小病变可能性较大，可先不做肾穿刺，直接治疗。而成人的肾综，通常都需要做肾穿刺，这是因为成人的肾综病理类型多种多样，不同类型的肾综治疗方案和预后差别大，即使是同一种临床症状，也会存在不同的个体差异。而且，临床—病理分离的现象也经常存在，很多临床看上去非常严重的患者，病理可能就是微小病变型肾病，而许多临床表现很轻的患者，病理却非常严重。所以成人肾综患者建议及时做肾穿刺活检，以免耽误治疗。

肾病综合征易复发

不得不承认，容易复发是多数“肾综的特点，而且越容易治疗起效的肾综”，可能越容易复发。因此，薛志强提醒，肾综患者对肾综的反复发作既要有“信心”，也要有“耐心”。肾综患者减少复发有以下途径：

避免感冒。感冒是肾病综合征复发和加重的主要原因，注意预防感冒最重要，一旦感冒，要及时有效治疗。

注意休息。熬夜、劳累是病情复发的常见诱因，因此要按时作息，避免劳累。

饮食宜清淡。进食烧烤、煎炸类食物容易出现咽喉肿痛，继而导致病情复发，因此饮食要清淡。

心态要平和。由于肾病综合症治疗时间长，使用激素后短期内患者外貌变化较大，且易复发，因此很多病人有悲观，焦虑的情绪，甚至自行停药，导致病情复发，这也是非常不可取的。保持平和的心态才有利于保持病情平稳。

（彭可明 刘秋宜）