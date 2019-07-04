说说穿刺活检
蒲兴祥
主讲人：湖南省肿瘤医院胸部内二科主任医师 蒲兴祥
杨先生因咳嗽、咳痰到医院检查，发现右肺占位并右锁骨上淋巴结肿大，我们考虑右肺癌右锁骨上淋巴结转移，建议行支气管镜检查和锁骨上淋巴结穿刺活检明确病理诊断。杨先生家属却表示，癌症患者做活检，会触动肿瘤，使癌细胞跑得更快，导致到处转移扩散，坚决不同意活检。半年后，杨先生病情加重，有恶化倾向。
活检是什么？活检是活体组织检查的简称。它是通过手术方法在病变部位钳取、切取部分或全部肿瘤组织，或利用穿刺在病变部位吸取等方法，从患者身上取得病变部位的材料，制成病理组织切片或细胞涂片后用显微镜检查的一种方法。同样，通过触摸和影像学等手段知道这里有肿起物，但医生并不能立即判断肿起物的性质，只有通过活检取出一小部分组织进行检测才知道。根据病灶大小，可将活检分为两类：1.切取活检。取活体病变组织中的一部分进行组织病理诊断，比如常见的各类穿刺活检，内镜下食管、胃、肠肿物活检，宫颈活检等；2.切除活检。将肿块连同部分周围正常组织一同切除送检，如肿瘤为良性，即可达到治疗的目的，如皮下肿物切除活检、淋巴结活检等。肿瘤患者进行活检极为常见，因为病理诊断是公认的金标准，其诊断价值远远高于血液生化、影像学检查的诊断价值，具有其他检查无法替代的确诊价值。
活检安全吗？切除活检是将病灶整体切除，不太可能存在种植转移；倒是手术常会出现肿瘤残留或手术切缘不够，导致二次手术。担心活检使肿瘤沿着穿刺孔道种植转移，多指切取活检术。以肺穿刺为例，穿刺针逐层穿过皮肤、皮下脂肪、肌肉、筋膜、胸膜、肺组织，最后到达肺肿物，取到极少部分组织后沿原路退出。理论上，肿瘤细胞确实有可能沿着穿刺孔道种植转移，但临床上这种概率是极低的。目前所用的穿刺针大多有套管等防护设计，它可使取出的肿瘤组织与穿刺孔道完全隔离，最大程度上降低了针道人为播散的可能性。
活检会让肿瘤细胞通过血液转移到全身吗？其实不做活检，癌细胞也会扩散或转移。但活检可以确认肿块性质从而最快时间加以治疗，不做活检的潜在风险远大于做活检可能带来的风险。美国梅奥诊所研究人员对2034名胰腺癌病人进行研究，其中498名患者进行穿刺活检术，1536名未进行活组织检查。结果显示，进行活检组患者的平均存活期为22个月，未活检组患者的平均存活期则为15个月。这表明，进行活检有利于精准治疗。▲
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