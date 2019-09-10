广东三年投入超500亿 基层医疗“软、硬实力”双提升

人民网广州9月10日电 新一轮医改以来，“强基层”成为深化医改的重点。10日上午，国家卫生健康委在广东省广州市花都区召开深化基层医改新闻发布会，推广广东经验。

动力不足、活力不够是基层医疗卫生保障的普遍问题。国家卫生健康委体改司副司长庄宁在发布会上表示，广东省围绕调动基层服务积极性、提升基层服务能力、优化服务模式，采取有效措施，取得积极成效。特别是在基层落实“两个允许”，推进财政对基层医疗卫生机构按照公益一类予以保障，收入分配按照公益二类管理和运行，有效解决了基层动力不足、活力不够等问题。

据了解，自2017年以来，广东省各级财政投入超过500亿元用于基层医疗卫生服务能力建设，全面补齐基层医疗软硬件短板。

广东省卫生健康委主任段宇飞介绍，建设基层医疗卫生服务的财政投入主要用于两大方面。一是加强农村三级医疗服务网基础设施标准化建设，提升“硬实力”。如全省在完成乡镇卫生院标准化建设的基础上，推动10000家村卫生站公建标准化建设，至2019年7月，已完成6772间村卫生站；二是为基层引才育才，提升“软实力”。其中包括每年县级医院订单定向培养1400名大学生、设立基层全科医生特设岗位并给予每岗每年6万元补助、将村医补贴标准提高到每村每年2万元等。

事实上，广东省基层医疗卫生服务“软、硬实力”双提升，正是全国基层医疗卫生服改革成效显现的有力例证。

为实现基层群众“看得上病”、“看得起病”，2012—2018年，中央财政投入900多亿元用于基层医疗卫生机构基础设施建设，基本实现了村村有卫生室，乡乡有卫生院，县医院服务能力明显提高，80%以上的居民15分钟内能够到达最近医疗点。与此同时，我国基本医疗保险制度不断健全，推进了城乡医疗保险制度的整合，城乡基本医疗保险参保率超过98%，目前覆盖城乡居民人数超过13.5亿，我国城乡居民获得基本医疗卫生服务的健康保障网正在进一步织密筑牢。