第36届全国医药工业信息年会在连云港召开

2019年8月24日-27日，由中国医药工业信息中心主办，以“顺势而动·向新而行”为主题”的2019年（第36届）全国医药工业信息年会在江苏省连云港市召开。会议于25日发布了“工信部2018年度中国医药工业百强榜”，以及2019年“中国医药研发产品线最佳工业企业”“中国医药工业最具投资价值企业（非上市）”和“中国医药工业最具成长力企业”等榜单。北京泰德制药股份有限公司入选2018年度工信部中国医药工业百强榜单，位列第41位，并获评“2019年中国医药研发产品线最佳工业企业”。

据了解，泰德每年将销售收入的8%用于研发创新，公司围绕新机制新靶点的创新药、生物制品、高端制剂、高端医疗器械四大业务板块，开发创新型系列产品，聚焦微循环、镇痛、呼吸三大领域，拥有140项发明专利，其中国际专利41项。同时，拓展人工心脏、三尖瓣修复等医疗器械产品在泰德的平台上陆续孕育成长。

26日下午，中国医药创智营销大会召开。泰德制药总裁孔泰表示，带量采购政策将有效促进医药企业的合并重组和做大做强，实现我国医药行业转型升级，大浪淘沙中，善于控成本、高效率的创新药与高质量仿制药企业将会脱颖而出。关于药企的营销合规，他表示，合规既是政府的要求，更是行业自律的要求。企业建立自身的合规体系，去保证企业研发的创新性、生产质量的高标准、推广行为的专业化、学术化。

据悉，中国医药工业百强企业榜单以《中国医药统计年报》为依托，在工业企业法人单位的基础上，根据国家工业和信息化部统计数据，由年度医药工业主营业务收入排序在前100位的企业构成。该榜单真实反映了国家医药工业经济运行状况，以权威、公正、客观的视角呈现了中国医药工业最新版图与格局。