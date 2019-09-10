近年来，素食餐馆悄无声息地火了，吸引很多人前来“打卡”。据了解，素食饮食一般分为三类：1.全素素食。饮食只有植物性食物，没有任何动物性食物；2.奶蛋素食。可喝奶吃蛋，其余动物性食品一律不沾。3.奶素食。只喝奶，吃植物性食物。然而，这些素食餐馆真的更健康吗？

近日，记者来到北京前门一家连锁的素食餐馆一探究竟。在店里，通过和等位的人聊天得知，有些来北京旅游的人路过这里，听说是专门提供素食便进来看看；有些人听说素食也能做出肉味，来图个新鲜；也有人说最近大家都在减肥，听说这个景点有素食餐厅，觉得相对健康一些，便约在这里。这家店属于蛋奶素食，记者看了菜单，点了一份素排骨、一份猴头菇串和一份甜食。素排骨看着很像排骨，但吃起来没有排骨的口感，反而很像油炸丸子；猴头菇串长相和炸鸡块相似，吃起来酥脆可口，但是油炸味道基本盖过食物本身鲜美的味道，而且用手捏一下还能渗出油滴来；甜食是用糯米做的，表面有一层花生碎和糖浆。

广西省桂林市人民医院营养科主任医师谢琪提醒大家，素食餐馆只是将肉制品用淀粉或者豆制品进行替代，将动物奶油换成了用豆乳、坚果、蜂蜜等物质打发的素奶油，并不会做到真正少油少盐少糖，甚至为了追求口味和形态跟真的肉菜相似，有些食物还会加入更多的油盐糖，很难算真正的健康餐。

合理吃素有助健康，但如果在素食餐馆摄入重口味的食物，就不利健康了。那么在素食餐馆怎样点菜才能将健康效果最大化呢？最好从以下三点着手。1.种类多一些。素食餐馆由于将所有鱼、肉等都用豆制品或鸡蛋替换，点餐很容易出现一桌“豆制品”集合。为避免这种情况，可选择各种蔬菜水果来源的菜肴，例如牛油果蔬菜沙拉、南瓜饼、青豆泥等。2.主食粗粮化。多数人平时主食以米饭为主，但素食餐馆主食种类往往很丰富，因此在这里尽量少点米饭，多选择玉米窝头、蓝莓山药等粗粮。不过也提醒大家，不要只选择富含粗纤维的食物，其饱腹感很强，摄入太多容易造成营养不良。3.选择简单烹调方式的菜肴。素食餐馆很多菜肴能做出荤菜味道，正是与烹调方式有关，例如水煮、宫保、红烧、炸串等仍然会保留这类菜系高油、勾芡的特色，结果吃下去的都是油脂、调料、淀粉的味道。因此看菜单时，尽量选择小炒、凉拌、烩等方式烹调的菜肴。▲