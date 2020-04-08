热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“移动温馨家园”，让残疾人一个都“不掉队”

2020年04月08日15:00 来源：人民网-人民健康网

值此新冠疫情防控时期，残疾人这一特殊困难群体，更加需要全社会的关爱和服务。为切实保障残疾人的基本生活，北京拓新盛达科技有限公司（以下简称“拓新盛达”）作为温馨家园第三方托管机构，紧紧依托残联系统，积极整合社会资源，创新“移动式、零距离”服务模式，确保残疾人在疫情期间一个都“不掉队”。

移动式信息统计 登记服务“零距离”

疫情期间，拓新盛达启动特殊时期工作方式，通过电话、微信、短信等手机移动方式，第一时间做好辖区内残疾人生活状况、居家安全情况、生活需求等信息统计，把满足残疾人的需求作为温馨家园服务的落脚点和出发点，同时也对残疾人进行积极向上的心理引导，使其正面看待疫情，把握正确舆情导向，增强战胜疫情信心。

移动式云课堂 学习辅导“零距离”

受疫情影响，温馨家园的线下活动暂停，但对残疾人的关爱和服务不能停。为此，拓新盛达迅速制定线上活动方案，开通“美食呵护你的胃”、“书法交流培训”、“抗疫心理疏导”等形式多样的移动式云课堂，满足残疾人的不同需求，让他们“宅”家也能学习生活和劳动技能，“零距离、零时差”传递温馨传递爱。同时通过“温馨家园微信群”，实时推送权威疫情防护、疫情动态等信息，让残疾人充分了解健康知识，第一时间掌握防护要点。

 

移动式捐赠配发 健康呵护“零距离”

“以前我们经常为残疾人提供助餐、助洁、助浴、出行、助医服务，但因为疫情的原因，我们无法上门，他们在家吃得怎么样，消毒能不能跟得上等一系列问题让我们心里放不下！”通过电话问询，在得知残疾人防疫物资匮乏后，拓新盛达当即动用一切社会力量，积极组织口罩、84消毒液等防疫物资，捐赠给北京市残联及丰台、海淀、门头沟、顺义、延庆等各区残联，并参与运输与配发，第一时间提供给有需求的残疾人。此次爱心捐赠配发，无疑为残疾群体筑起了一道“生命防护墙”，有效地守护了他们的健康。

移动式爱心义剪 居家服务“零距离”

“二月二，龙抬头”，以往每年的这个时候，大家都会理发，祈求有个好兆头。但今年受疫情的影响，理发店关门谢客，理发便成了一件烦心事。2月24日，拓新盛达组织专业理发师，提供免费上门服务，解决残疾人的“头顶大事”，让残疾人少跑路，工作人员多跑路，将对残疾人的关怀落到实处，将党的温暖和关怀送到社区送到家。为了确保大家的安全，理发师的消毒工作也十分到位。

后续，拓新盛达将继续有针对性地为残疾人协调解决在防疫中遇到的困难，做到疫情期间让残疾人一个都“不掉队”。在做好疫情防控工作的同时，常态化开展残疾人帮扶工作，并在现有服务的基础上，进一步完善机制，充实内容，多方协调，全力搞好后疫情时代的 “移动温馨家园”服务，为社会稳定和残疾人安居乐业创造良好的环境。

(责编：刘卿、孙博洋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn