“移动温馨家园”，让残疾人一个都“不掉队”

值此新冠疫情防控时期，残疾人这一特殊困难群体，更加需要全社会的关爱和服务。为切实保障残疾人的基本生活，北京拓新盛达科技有限公司（以下简称“拓新盛达”）作为温馨家园第三方托管机构，紧紧依托残联系统，积极整合社会资源，创新“移动式、零距离”服务模式，确保残疾人在疫情期间一个都“不掉队”。

移动式信息统计 登记服务“零距离”

疫情期间，拓新盛达启动特殊时期工作方式，通过电话、微信、短信等手机移动方式，第一时间做好辖区内残疾人生活状况、居家安全情况、生活需求等信息统计，把满足残疾人的需求作为温馨家园服务的落脚点和出发点，同时也对残疾人进行积极向上的心理引导，使其正面看待疫情，把握正确舆情导向，增强战胜疫情信心。

移动式云课堂 学习辅导“零距离”

受疫情影响，温馨家园的线下活动暂停，但对残疾人的关爱和服务不能停。为此，拓新盛达迅速制定线上活动方案，开通“美食呵护你的胃”、“书法交流培训”、“抗疫心理疏导”等形式多样的移动式云课堂，满足残疾人的不同需求，让他们“宅”家也能学习生活和劳动技能，“零距离、零时差”传递温馨传递爱。同时通过“温馨家园微信群”，实时推送权威疫情防护、疫情动态等信息，让残疾人充分了解健康知识，第一时间掌握防护要点。

移动式捐赠配发 健康呵护“零距离”

“以前我们经常为残疾人提供助餐、助洁、助浴、出行、助医服务，但因为疫情的原因，我们无法上门，他们在家吃得怎么样，消毒能不能跟得上等一系列问题让我们心里放不下！”通过电话问询，在得知残疾人防疫物资匮乏后，拓新盛达当即动用一切社会力量，积极组织口罩、84消毒液等防疫物资，捐赠给北京市残联及丰台、海淀、门头沟、顺义、延庆等各区残联，并参与运输与配发，第一时间提供给有需求的残疾人。此次爱心捐赠配发，无疑为残疾群体筑起了一道“生命防护墙”，有效地守护了他们的健康。

移动式爱心义剪 居家服务“零距离”

“二月二，龙抬头”，以往每年的这个时候，大家都会理发，祈求有个好兆头。但今年受疫情的影响，理发店关门谢客，理发便成了一件烦心事。2月24日，拓新盛达组织专业理发师，提供免费上门服务，解决残疾人的“头顶大事”，让残疾人少跑路，工作人员多跑路，将对残疾人的关怀落到实处，将党的温暖和关怀送到社区送到家。为了确保大家的安全，理发师的消毒工作也十分到位。

后续，拓新盛达将继续有针对性地为残疾人协调解决在防疫中遇到的困难，做到疫情期间让残疾人一个都“不掉队”。在做好疫情防控工作的同时，常态化开展残疾人帮扶工作，并在现有服务的基础上，进一步完善机制，充实内容，多方协调，全力搞好后疫情时代的 “移动温馨家园”服务，为社会稳定和残疾人安居乐业创造良好的环境。