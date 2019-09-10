孕期便秘怎么办？ 孕妈需要这样做

便秘，一个让人难以启齿的话题。虽说算不上是病，却很是让人头疼。

便秘从不分男女老幼，但似乎更亲睐一类人，那就是孕妇。据国内一项调查，约有38%的孕妇会发生便秘。也就是说，10个孕妇里就有3~4个会出现便秘。千万不要小看这孕期便秘，它的危害简直超乎你想象。

首先，便秘最直接的影响应该是长痔疮了。痔疮不仅加重便秘的发生，到了孕晚期痔疮还会突出，那种酸爽，只有体会过才知道。而且痔疮破裂出血，还会诱发孕期贫血，直接影响孕妇和胎儿的健康。

其次，用力排便有风险。便秘就需要用力排，而用力过猛就会使腹腔压力升高，导致子宫收缩，诱发胎膜破裂，进而发生早产或流产。即便都没发生，持续用力也会让血压升高，面红耳赤是小，可子宫血供不足，胎儿宫内窘迫事大。所以，用力还需谨慎！

再则，便秘还可能会影响产程。对于那些严重便秘的孕妈，如果积聚在肠道内的便便太多，就会妨碍胎儿的顺产分娩，造成难产，危及母婴健康。所以，分娩前，老便秘排干净还是有必要的。

既然便秘有那么多危害，那么到底该如何避免呢？其实，要想避免，就一定要搞清楚原因。

首要原因就是孕期激素的变化。孕激素、生长抑素分泌增多，在激素作用下胃肠道排空受到抑制，便便在体内停留时间就延长了。在回肠和结肠里水分重吸收也就增加了，便便中的水分少了，自然变的坚硬无比，久而久之就修炼成了老便秘。

其次，就是机械性原因。简单来说，就是随着的宝宝个头变大，势必对胃肠道造成压迫，导致其蠕动减缓。肠道和便便的关系其实就像输送带和货物的关系，当输送带放缓或者停止，便便的排出自然也就慢了。

再有，饮食和运动在便秘形成中作用也很大。膳食中淀粉和肉类比例过大，膳食纤维比例过少，再不爱喝水，那自然就容易便秘。如果总是保持静态体位，说人话就是总坐着或者躺着，那便秘自然会找上你。当然，如果再偏爱来点营养素补充剂，便秘的风险就更高了。

其实，便秘预防起来其实也并不困难。下面，简单给大家归纳几条：

第一，饮食上一定要注意。多吃蔬果杂粮这些富含膳食纤维的食物，尤其是以前有便秘经历的，一定要少吃富含淀粉的食物，多吃些粗粮和蔬菜。闲来无事，还可以多吃一些坚果等富含脂肪酸的食物，以及麦芽糖、蜂蜜等能够促进肠道蠕动的食物。

第二，一定要多喝水。体内水分不足，便秘就会加重，所以，每日至少喝7~8杯水。水分不足，粪便就无法成型，而粪便太少，就无法刺激直肠产生收缩，也就没有便意产生。另外，切记饮料并不能代替喝水。

第三，要养成定时排便的习惯。每天早上和餐后最容易出现便意，其中以早上醒来排便最好。因此，起床后先空腹饮一杯温开水或蜂蜜水，再吃早餐，促进起床后的直立反射和胃结肠反射。而且，这种习惯的养成一定要在孕早期就养成，一旦出现便秘再改就有些迟了。

第四，闲来无事多动动。很多准妈妈们在孕中晚期时，身子沉，容易疲劳，就喜欢葛优躺，这样是不对的。适量的运动可以增强孕妇的腹肌收缩力，促进肠道蠕动，预防或减轻便秘。因此，即便在身体日益沉重时，也应该做一些身体力所能及的运动。

第五，好心态也很重要。很多准妈妈对便秘很是恐惧，尤其是孕前有便秘经历的人，于是便有意识地减少排便次数，殊不知这样的后果只能是导致便秘更加严重。其实，无论担心与否，便秘都在那里，与其日日惶恐，不如积极面对。

孕期便秘固然可怕，合理预防，积极面对就能化解其中危机。

本文由中国疾控中心营养与健康所副研究员刘轶群进行科学性把关。