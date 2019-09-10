科学研究表明：人的口是可以慢慢改变的,炒菜时少放5%~10%的盐并不影响菜肴的口味,在日常饮食中逐减少食盐使用量,味蕾和机体对咸味的需求也会逐斯降低,并还会品尝出食物本身的天然美味。

●使用限盐勺、限盐

限盐勺使用方法：限盐勺的容量以平勺为标准,目前市面上常见的有1克和2克两种规格,一个三口之家,使用2克盐勺做饭,一日三餐平均下来,每顿饭只需要两勺半的盐就足够了,如果同时使用高盐调味品,则需减少食盐用量限盐罐使用方法:根据每人每天推荐摄入量计算好全家人一日三餐的用盐总量,将其一次性装入限盐罐,不管做多少饭,就加这些盐,则全家人摄入盐的总量就不会超标。

●少用高盐调味品

如果菜肴中加入了酱油或酱料,则应适当减少盐的添加。此外,可以选择低盐酱油和酱料,以减少盐的摄入。

●少吃腌制食品和加工肉制品

腐乳、酱菜等腌制食品和熟食肉类、香肠、罐头等加工肉制品为了长期保存,往往添加了大量食盐和防腐剂(也含有钠),属于典型的高盐食品。建议尽量购买新鲜肉类、海鲜、蛋类,少食用腌制或加工食品。

●选用低钠盐

世界卫生组织建议,人体内钠离子和钾离子的最佳比例是1:1,而我国居民钠钾比例多在5:1以上。低钠盐是在普通碘盐的基础上用氯化钾代替了部分(30%左右)氯化钠,其特点是钾含量多、钠含量低,使用低钠盐可减少钠的摄入量,增加钾的摄入量,可以改善人体内钠钾平衡,有利于预防高血压和心脑血管疾病。但是对于患病人群,是否选用低钠盐需咨询医生。即使是低钠盐,也要尽量少吃。

●出锅前放盐

炒菜时放盐早,盐容易跑到菜里去,把菜里的水分赶出来,使菜失去清脆鲜美的口感,同时菜的含盐量也大幅增加。出锅前再放盐,可以让人很容易感受到菜表面的咸味,从而减少盐的使用量。凉拌菜可吃前再放盐。

●使用天然香料佐料

炒菜时少放盐,使用葱、姜、蒜、辣椒、花椒等天然香料为食物提味,弥补咸味的不足。（中国健康教育中心提供）