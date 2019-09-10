军训受伤千万别忍着 急救宝典来啦

9月开学季，在陪娃“鏖战”一个暑假的老父老母千呼万唤中到来啦。“万兽归笼 普天同庆”的感慨近期刷爆朋友圈。开学季也是军训季，夏末初秋余热未消，各大院校的操场上有不少同学正齐刷刷踢着正步、拔着军姿。军训可以锻炼同学们的意志和体魄，不过对于不经常锻炼的人来说身体可能会吃不消，甚至出现受伤的小意外。

近日，120北京急救中心针对军训期间容易出现的身体意外发布相应的急救指南。

中暑

清凉含盐饮料可解暑

长时间受到强烈阳光的照射，或停留在闷热潮湿的环境中，以及在炎热的天气里过度疲劳等情况下，均容易发生中暑状况。

一旦出现大量出汗、口渴、头晕、胸闷、恶心、全身无力、注意力不集中等表现时，应想到是中暑的先兆。

应对：要尽快离开高温潮湿的环境，转移到阴凉通风处坐下休息。轻度中暑者，应将其迅速转移到阴凉通风处静卧休息，脱掉或解开衣服，用冷毛巾擦身，以迅速降低体温。

同时可让中暑者喝一些凉盐水、清凉含盐饮料。

若患者出现神志不清、抽搐等症状，应立即拨打120送往医院。

晕厥

脸色发白出冷汗 立即先蹲后躺

晕厥多突然开始，头晕、心慌、恶心呕吐、面色苍白、全身无力，意识模糊持续数秒，随之周身疲惫无力，稍后自动恢复，一般常有外伤。

应对：使患者平卧，头放低，松解衣扣。

患者脸色苍白、出冷汗、神志不清时，立即让患者蹲下，再使其躺下，以防跌倒造成外伤。患者意识恢复后，可给少量水或葡萄糖水。原因不明的晕厥应立即拨打120。

肌肉痉挛

腿伸直扳脚掌 缓解小腿抽筋

肌肉痉挛俗称抽筋，是肌肉不自主地强直收缩。当身体疲劳，大量排汗，使体内盐分流失过多，破坏了水盐平衡，比较容易发生痉挛。

军训时，如果准备运动不够，或过度疲劳，或睡眠、休息不足均可引起肌肉痉挛。

应对：抽筋时，要使患者平卧，牵引抽筋的肌肉，使之伸长和放松。如小腿肚抽筋或脚趾向下抽筋时，可将膝关节伸直，将脚掌脚趾向上扳，即可缓解。

腹痛

手按压弯腰跑 疼痛或可减轻

急救专家表示，腹痛的原因有很多，比如缺乏锻炼或准备活动不充分，身体情况不佳、劳累，精神紧张，运动时呼吸节奏不好，速度加快太过突然，运动前食量过多或饥饿状态下参加剧烈训练和比赛，慢性腹部疾病等都有可能引起腹痛。

应对：减速慢跑，加强深呼吸，调整呼吸和运动节奏。用手按压腹痛部位，或弯腰慢跑一段距离，一般腹痛可以减轻或消失。

热敷腹痛部位，或局部给予按摩，揉、按压、做背伸动作，拉长腹肌。

疼痛剧烈者，按上述方法不缓解，应停止训练，赴医院就诊。

关节扭伤

受伤肢体微抬高 做冷敷

在军训时导致的运动损伤中，踝关节损伤最为常见。运动前热身不够、运动姿势不正确、运动场地不平整或鞋子不合适都容易引起脚踝扭伤。

应对：在军事训练开始前，要先进行必要的肢体舒展活动，把身体各部位和关节拉开，训练强度也要循序渐进。

原来就有关节损伤的学生在训练中最好戴上护腕或护膝以保护关节，避免新的损伤。

轻度扭伤：一般不需要急救处理，但应暂时停止锻炼。

重度扭伤：在扭伤时，可做冷敷。把受伤的肢体微微抬高，用毛巾蘸冷水，拧干后盖在伤处，或用冷水淋洗伤部，并及时送医就诊。

外伤出血

已凝结血块不要轻易去除

虽然不常见，但是有时候可能一个寸劲儿就出现磕碰伤，出血在所难免。

应对： 对于较小或较表浅的伤口，应先用冷开水或洁净的自来水冲洗，但不要去除已凝结的血块。如果伤口处有玻璃片、小刀等异物插入，则千万不要贸然去触动、压迫和拔出，可将两侧创缘挤拢，用消毒纱布、绷带包扎后，立即去医院处理。

对于碰撞、击打损伤，若有皮下出血、肿痛，可在伤处覆盖消毒纱布或干净毛巾，用冰袋冷敷半小时，再加压包扎，以减轻疼痛和肿胀。伤势严重者，应尽快去医院就医。

如果伤口出血较多，可用干净毛巾或消毒纱布覆盖伤处，压迫10～20分钟止血，然后用绷带加压包扎，以不再出血为度，视情况去医院处理。

若不清楚具体症状，在没有急救经验的情况下最好不要自行处理，要立即呼叫120送往院治疗。

文/本报记者 李洁