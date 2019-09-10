4~5岁的孩子适合玩啥？试试有趣的沙包

游戏目的： 4-5岁的幼儿已能适应一定的活动量和活动时间。家长可以将生活中常见的、适宜的物品开发成“运动玩具”，与孩子一起进行体育游戏。帮助孩子学会与不同物体的互动方式，灵活掌握控制身体的运动方法。这样既锻炼了身体，又满足了孩子的探究欲望。

准备材料：沙包。

玩法一：夹包。家长和幼儿每人一个沙包，用双脚紧紧地夹住沙包，用力跳起来并将沙包甩出去。看看谁的沙包甩得最远，此项活动可以锻炼幼儿腿部肌肉的力量。

玩法二：沙包游戏。家长和幼儿每人一个沙包，将沙包放在身体的某一部位（如：头顶、腋下夹、后背背等），然后进行跑、跳的活动，要求在跑、跳的过程中，沙包不能掉地上。此项活动发展幼儿动作的平衡和协调能力。

玩法三：看谁投得准。先设置一个投掷目标，每人手里一个沙包，然后手臂弯曲在肩上，两脚前后分开，身体后仰，用力蹬地将沙包投向目标，看谁能打中。此项活动一方面可以练习肩上挥臂投准的方法，另一方面也可以锻炼幼儿的手臂力量，增强幼儿的目测力和动作的准确性。

玩法四：踢包。家长可以在沙包的一端缝上一根长绳，活动时，幼儿手拿绳子的一端（没有沙包的一端），将沙包垂直悬空，移至身体前方，然后单脚踢包，最后看看家长和孩子谁踢准的次数多，谁就获胜。此项活动可以发展幼儿的平衡能力。

文/刘朋（东城区卫生局第一幼儿园）